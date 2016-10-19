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BBC Türkçe

Yazıcı: Referandum Nisan'da olabilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlık sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğinin Ocak ayında Meclis'in gündemine, Nisan'da da referanduma götürülebileceğini söyledi.

19 Ekim 2016 16:07

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başkanlık sistemiyle ilgili düzenlemenin Ocak ayında Meclis'te görüşülebileceğini ve Nisan'da da referanduma götürülebileceğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Yazıcı, 12-15 maddeyi içeren bir teklifle başkanlık sisteminin hayata geçirilebileceğini belirtti.

Yazıcı, "12-15 maddelik bir düzenlemeyle başkanlık sistemi dediğimiz bir düzenlemeyi hazırlayabiliriz. Hazırlanmış şu şu maddeler diye formüle edilmiş bir çalışma yok. Ama bunlar daha önce dediğim metinlerde var, bunları bir araya toplarız" diye konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı, teklifin Ocak'ta TBMM'de görüşülebileceğini ve Nisan'da da referanduma götürülebileceğini de sözlerine ekledi.

Başbakan Binali Yıldırım, geçen hafta içerisinde yaptığı açıklamada, başkanlık sistemine geçişi öngören bir anayasa değişikliği paketinin kısa sürede TBMM'ye getirileceğini söylemişti.

TBMM'deki görüşme ve oylamanın ardından paketin referanduma sunulması bekleniyor.

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