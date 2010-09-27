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Spor

YAZICI: POLAT'IN AÇIKLAMASI TALİHSİZ İSTANBUL (A.A.)

27 Eylül 2010 16:53

-YAZICI: POLAT'IN AÇIKLAMASI TALİHSİZ İSTANBUL (A.A.) - 27.09.2010 - Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın ''Şampiyonlukta tek rakibimiz Fenerbahçe'' şeklindeki açıklamasına ilişkin, ''Talihsiz bir açıklama, o sadece şahsı ilgilendirir'' dedi. Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda deplasmanda Glasgow Rangers ile karşılaşacak Bursaspor'da, kulüp başkanı İbrahim Yazıcı, İskoçya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yazıcı, Glasgow Rangers'dan puan almak istediklerini ve Rangers'ın ezeli rakibi Celtic taraftarlarının kendilerini destekleyecekleri yönündeki haberleri ''memnuniyet verici'' olarak karşıladıklarını söyledi. Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın ''Şampiyonlukta tek rakibimiz Fenerbahçe'' sözleriyle ilgili düşüncesi sorulan Yazıcı, ''Talihsiz bir açıklama, o sadece şahsı ilgilendirir. Diğer kulüplere ayıp etti, ağızdan çıkan sözler son derece önemlidir'' dedi. Yazıcı, Gaziantepspor maçının da kendileri lehine sonuçlanması durumunda, 6 da 6 yapmış olacaklarına dikkati çekerek, geçen yılki şampiyonluklarının tesadüf olmadığını da sözlerine ekledi.

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