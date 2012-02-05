-Yazıcı, işadamlarına TTK'yı anlatacak ANKARA (A.A) - 05.02.2012 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ''Tüm taraflardan, Yeni Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) ve değişikliklere ön yargı ile değil 'benim için ne getiriyor ve sonucunda benim için nasıl bir fayda sağlayacak' şeklinde bakmalarını bekliyorum'' dedi. AA muhabirine bilgi veren Bakan Yazıcı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında işadamlarını ve sivil toplum temsilcilerini bilgilendirmek için 14 büyük ilde toplantılar düzenleyeceğini belirtti. Yeni Kanunun ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanacağını belirten Yazıcı, Kanunun yürürlüğünün, yayımı tarihinden bir buçuk yıl sonraya, 1 Temmuz 2012'ye bırakıldığını anımsattı. Yazıcı, söz konusu ertelemenin, hem kanunun kamuoyunda yeteri kadar tartışılması hem de işletmelerin ve meslek mensuplarının kendilerini buna göre hazırlamalarını fırsat tanımak amacıyla yapıldığını vurguladı. Son günlerde, özellikle bazı yazılı ve görsel basın kuruluşlarının oluşturduğu platformlar aracılığı ile tartışılan Yeni TTK'ya bazı eleştiriler getirildiğini anımsatan Yazıcı, kanunun tartışılmasından memnuniyet duyduklarını ve eleştirileri yakından takip ettiklerini vurguladı. ''Ancak medya üzerinden yürütülen bu tartışmalarda bazen haksızlıklar ve yanlış bilgilendirmeler de yapılıyor'' diyen Yazıcı, ticari hayatın temel aktörlerine doğru bilgilendirme yapılması ve farklı görüşlerin, somut önerilerin tespit edilmesinin büyük önem arz ettiğini kaydetti. Yazıcı, ''Bu bağlamda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile işbirliği içinde, yerel ticaret, ticaret ve sanayi odalarının da desteği ile Türk Ticaret Kanunu tanıtım ve eğitim toplantıları planlandı'' bilgisini verdi. -''Sektörün görüş ve önerileri alınacak''- ''İstanbul dışında 13 ilimizde daha Kanunun getirdiği yeni açılımlar, yükümlülükler ve fırsatlar anlatılacak, sektörün görüş ve somut önerileri alınıp değerlendirilecek'' diyen Yazıcı, şunları kaydetti: ''Getirdiği yenilikler çerçevesinde Yeni Türk Ticaret Kanunu ülkemizde, yatırım ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi, şirketlerimizde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması, bilgi toplumuna uygun hizmetlerin ön plana çıkması gibi alanlarda önemli gelişmeler sağlayacak. Kanun, 20'yi aşkın ikincil düzenleme yapma görevini de yine bakanlığımıza veriyor. Yeni Türk Ticaret Kanununun uygulamasına yön verecek bakanlığımız sorumluluğundaki ikincil mevzuat çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda çıkarılacak olan tüzük taslaklarımız tamamlandı. Kısa bir süre sonra ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine açılacak. Bu tüzükler ikincil düzenlemeler arasında ayrı bir önceliğe sahip.'' -''Kanuna ön yargıyla yaklaşmayın, getireceği faydaya bakın''- Ticari alanda faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilerin ticaret siciline ilişkin tüm iş ve işlemlerin bu yazılım üzerinden yapılacağını ifade eden Yazıcı, şunları söyledi: ''Türk Ticaret Kanunu'nun şirketlere ilişkin hükümlerinin uygulanmasından ve denetiminden sorumlu Bakanlık olarak, bu kadar önemli bir yasal dönüşümü ilgili taraflara daha detaylı anlatmak için yola çıktık. Bu çalışmalarımızı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin işbirliği ile yapacağız. TURMOB sürece katkı sağlayacak. Konunun uzmanı akademisyenler, bakanlığımız temsilcileri eğitim toplantılarında konuşmacı olarak yer alacaklar. Eğitim toplantılarında öncelikle Yeni Türk Ticaret Kanununda getirilen temel değişiklikler, şirketlerimizin bu süreçte yapacakları işler ve sorumluluklar bir yol haritası olarak anlatılacak. Şirketlerimizin yeni kanun hakkında daha bilinçli olmaları, kendileri için getirilen değişimi anlamaları temel hedefimiz. Köklü değişimler karşısında sabırlı ve kararlı olmak gerekiyor. Bu süreçte tüm taraflardan, Yeni Türk Ticaret Kanunu'na ve değişikliklere ön yargı ile değil 'benim için ne getiriyor ve sonucunda benim için nasıl bir fayda sağlayacak' şeklinde bakmalarını bekliyorum.''