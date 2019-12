-YAZICI İLE ŞENER'İN ''BÜYÜKLÜK'' POLEMİĞİ BURSA (A.A) - 07.10.2010 - Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in yeşil-beyazlı takımla ilgili değerlendirmesine ilişkin, ''Bir kulübün büyüklüğünü kişiler söyleyemez, tabelaya bakmak lazım'' dedi. Yazıcı, Sadri Şener'in, dün bir televizyon programında, ''Bursaspor 5. büyük olamaz'' yönündeki açıklamasını hayretle ve üzüntüyle izlediğini söyledi. Bursaspor'un geçen sezon Turkcell Süper Lig şampiyonu olduğunu, Türkiye'yi Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil ettiğini vurgulayan Yazıcı, ayrıca bu sezon da ligde hala yenilgisiz lider olduklarını anımsattı. Yazıcı, kulüp başkanları ve yöneticilerinin açıklama yaparken daha dikkatli olmaları gerektiğine inandıklarını ifade ederek, ''Bursaspor olarak kimseyle polemiğe girmek istemiyoruz. Bir kulübün büyüklüğünü kişiler söyleyemez, tabelaya bakmak lazım. Biz, bugüne kadar hiçbir kulüp hakkında görüş bildirmedik. Diğer kulüplerden de aynı nezaketi bekliyoruz. Şener'in bu açıklamaları bütün Bursa'yı rencide etmiştir'' diye konuştu. Bursaspor'un 2. Lig'de mücadele ederken dahi maçlarını dolu tribünlere oynadığını anlatan Yazıcı, şunları kaydetti: ''Stat kapasitesini 7 bin artırdık, ama yine de zaman zaman birçok taraftarımız dışarıda kalıyor. Bursa nüfus, ekonomi ve kültürel anlamda Türkiye'nin 4. büyük kenti. Bursaspor da Süper Lig'in en köklü kulüplerinden biri. Biz kimin ne kadar büyük olduğunu, bizim kaçıncı büyük olduğumuzu düşünmüyoruz. Bize göre Bursaspor tek büyük. Bu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer camialar için de aynıdır.'' -HEDEFLERDEN SAPMA YOK- Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezona başlarken hedeflerine yönelik gösterdikleri kararlılıktan hiçbir sapmaları olmadığını belirtti. Güneş, Trabzonspor Dergisi'nin ekim ayı sayısındaki yazısında, takımın istenmeyen sonuçlar aldığı dönemlerde bu sonuçlardan çok oluşturulmaya çalışılan kamuoyunun kendilerini rahatsız ettiğine dikkati çekerek, ''Saha sonuçlarını her zaman bazı nedenlerle yorumlama düşüncesinden sıyrılmalıyız'' ifadesini kullandı. Anlamsız tartışmalar ve suni yorumların camiaya faydadan çok zarar getireceğine dikkati çeken Güneş, şöyle devam etti: ''Hele bu tartışmalara benim ve oyuncularımızın dahil edilmesi kabul edilemez. Bizlerin burada varoluş amacı tamamen işimizle ilgilidir. Bunun dışında hiçbir amacımız olamaz. İstenmeyen sonuçlarda herkesten çok oyuncularımız üzülmektedir. Sezona başlarken hedeflerimize yönelik gösterdiğimiz kararlılıktan hiçbir sapma yok. Alınan bir, iki olumsuz sonuçta her şey bitti anlayışına kapılmak son derece yanlış.'' Güneş, bu aşamada en büyük güvencenin her zaman taraftarlar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Taraftarımızın bizleri çok iyi anladığını ve desteklediğini biliyoruz. Lig bir maraton. Bu maraton içerisinde zaman zaman inişli çıkışlı dönemler olabilir. Önemli olan bu dönemlerde birbirimize olan bağlılığımızı devam ettirmektir. Başarıya ulaşmak için camia olarak hata oranımızı en aza indirmeliyiz. İlkeli, programlı çalışarak farklı bir takım olmak isteğimiz aynen devam ediyor. Kısır çekişmelerin yaşanmadığı, herkesin birbirini kucakladığı, dedikodunun olmadığı bir camiada çalışmak ve başarıya ulaşmak daha kolaydır.''