-YAZICI: HİÇKİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, İstanbul gümrüklerindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili değerlendirmesinde ticaret erbabının da bu konuda hassasiyet göstermesini istedi ve ''Kim gümrükte etik kural ihlal eden bir taleple karşılaşırsa benim telefonlarım 24 saat açık, çekinmeden beri arayabilirler. Bazıları 'biz böyle bir şey yaparsak bir daha gümrükle iş yapamayız' diye düşünüyor olabilir. Hiç böyle bir kaygıya kapılmasınlar, kararlıyız, hiçkimsenin gözünün yaşına bakmayız'' dedi. İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci'nin bu göreve nasıl atandığına ilişkin soru üzerine Yazıcı, Ekinci'nin daha önce görev yaptığı Mersin'de soruşturma geçirdiğini, soruşturma sonucunda ''kendisine isnat edilen suçlamanın sabit görülmediğini'' söyledi. Bu göreve getirilmeden önce Ekinci ile ilgili gerekli araştırmanın yapıldığını ve hakkında ''doğru, düzgün, performansı iyi'' yönünde bilgiler aldıklarını anlatan Yazıcı, araştırma sonucuna göre Ekinci'nin atamasının yapıldığını belirtti. Yazıcı, daha sonra Ekinci ile ilgili somut olmayan ihbar ve duyumlar aldıklarını, bu çerçevede Ekinci'yi ve gümrük personeline sürekli olarak ''etik kuralların ihlaline sıfır tolerans göstermeleri'' yönünde uyardığını kaydetti. -''OPERASYON NEREYE UZANIRSA UZANSIN SONUNA KADAR GİDECEĞİZ'' Yazıcı, bazı gazetelerde rüşvet tutarına ilişkin değişik rakamların yer aldığına işaret ederek, ''50 milyon, 100 milyon...Burada miktar önemli değil. Bunun azı da bir, çoğu da bir. Bunun ortaya çıkarılması önemli. Bu ahlak dışı. Ama sonuçta devletin ne kadar zarara uğratıldığı soruşturma sonucunda ortaya çıkacak'' dedi. Gümrüklerde rüşvet ve yolsuzluk konusunda çok hassas olduklarını, personeli bu konuda sürekli uyardığını belirten Yazıcı, ancak rüşvetin ''alan ve veren'' olmak üzere iki yönlü olduğuna da vurgu yaptı. Yazıcı, ''Bu konuda ticaret erbabının da hassasiyet göstermesi lazım. Kim gümrükte etik kural ihlal eden bir taleple karşılaşırsa benim telefonlarım 24 saat açık, çekinmeden beni arayabilirler. Bazıları 'biz böyle bir şey yaparsak, bir daha gümrükle iş yapamayız' diye düşünüyor olabilir. Hiç böyle bir kaygıya kapılmasınlar. Bu konuda kararlıyız. Hiçkimsenin gözünün yaşına bakmayız'' diye konuştu. Bakan Yazıcı, operasyonun başka illere de uzanabileceği yönünde basında yer alan yorumlar hakkında da ''Nereye uzanırsa uzansın, sonuna kadar gideceğiz'' dedi. Bu arada, Yazıcı İ.S, İ.K. ve Y.E. adlı kişilerin kendi ismini kullanarak ''haksız menfaat elde ettikleri ve rüşvet aldıklarını'' emniyet yetkilileri aracılığıyla öğrendiğini, bu çerçevede söz konusu kişiler hakkında 8 Kasım 2010'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurduklarını bildirdi.