-YAZICI HASTANEYE SEVK EDİLECEK BURSA (A.A) - 19.06.2011 - Bursaspor ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı'nın cezaevinden hastaneye sevk edileceği bildirildi. Alınan bilgiye göre, ''Suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, resmi evrakta sahtecilik, soruşturma gizliliğini ihlal, güveni kötüye kullanma ve mal varlığını bildirmeme'' suçlarından İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı, eski İkinci Başkan Osman Çelik, Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Osman Nuri Biçer ile birlikte tutuklanan Yazıcı, adliye sarayı çıkışında ambülans ile Bursa (E) Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. İbrahim Yazıcı'nın rahatsızlığı nedeniyle buraya girişinin yapılmasının ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesine sevk edileceği belirtildi.