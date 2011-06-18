T24 LogoT24 Logo
Gündem

YAZICI HASTANEYE SEVK EDİLECEK BURSA (A.A)

18 Haziran 2011 03:25

-YAZICI HASTANEYE SEVK EDİLECEK BURSA (A.A) - 19.06.2011 - Bursaspor ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı'nın cezaevinden hastaneye sevk edileceği bildirildi.  Alınan bilgiye göre,  ''Suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, resmi evrakta sahtecilik, soruşturma gizliliğini ihlal, güveni kötüye kullanma ve mal varlığını bildirmeme'' suçlarından İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı, eski İkinci Başkan Osman Çelik, Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Osman Nuri Biçer ile birlikte tutuklanan Yazıcı, adliye sarayı çıkışında ambülans ile Bursa (E) Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.  İbrahim Yazıcı'nın rahatsızlığı nedeniyle buraya girişinin yapılmasının ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesine sevk edileceği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24