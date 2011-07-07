-YAZICI HAKKINDA YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI BURSA (A.A) - 07.07.2011 - Bursaspor ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra yapılan itiraz üzerine tahliyesine karar verilen kulüp başkanı İbrahim Yazıcı hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Yazıcı'nın avukatı Özgür Alpaslan Sümer'in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için Nöbetçi 9. Asliye Ceza Mahkemesine yaptığı itirazın, bu mahkemece kabul edildiği bildirildi. Karar doğrultusunda yurt dışına çıkış yasağı kalkan başkan Yazıcı'nın önümüzdeki günlerde Avusturya'da yeşil-beyazlı takımın kampını ziyaret edeceği belirtildi.