-YAZICI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU BURSA (A.A) - 27.07.2011 - Bursaspor Kulübü eski başkanlarından Recep Günay, 2007-2009 sezonlarında kombine bilet satışlarından elde edilen gelirlerin bir bölümünü zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ve kulüp yöneticileri ile Dernekler İl Müdürü Osman Dikmen hakkında Bursa Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Günay, kulübün kongre üyesi olan Sedat Topaloğlu ile birlikte yaptığı suç duyurusunda, Dernekler İl Müdürlüğünün 2009 yılında hazırladığı raporda Bursaspor kulübünün 2007-2009 sezonunda toplam 11 bin 991 adet kombine bilet bastırdığını, bunun 5 bin 630 adedinin Biletix şirketi tarafından satıldığını, karşılığında 2 milyon 487 bin 374 liranın kulüp hesaplarına gelir olarak aktarıldığını ancak kalan 6 bin 355 adet kombine biletin parasının hesaplara girilmeyerek yönetici ve idareciler tarafından zimmetlerine geçirildiğini iddia etti. Bursa Cumhuriyet Savcılığına yaptığı suç duyurusunda, ''Bu 6 bin 355 adet kombine bilet, Bursa Valiliği önderliğinde kamu kurum ve kuruluşlarına satılmıştır. Bu satışlardan elde edilen gelir kulübün gelir hanesine yazılmamıştır. Dernekler İl Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda, bu usulsüzlük tespit edilerek raporlara yansıtılmıştır'' ifadelerine yer veren Günay, bu konuyla alakalı yetkililerin ''Biletleri teslim ettik ve parasını aldık ancak fatura kesecek muhatap bulamadığımız için paraları gelir olarak hesaplara kaydedemedik. Fatura kesecek muhatap gösterildiğinde fatura düzenleyerek bu paraları gelir hesaplarına aktaracağız'' diye cevap verdiklerini belirtti. Kamu kurumlarına ne kadar kombine bilet satıldığının raporda belirtildiğini bildiren Günay, ''Bu beyan usule ve yasaya aykırıdır. Çünkü kombine biletin kendisi bedel içerdiği için fatura alışverişine konu olmaz. Burada dernek yetkililerinin para tahsil ettiği halde bu paranın kasanın gelirine yazılmamış olması açıkça kombine gelirlerini zimmete geçirme amacıyla yapılmış bir işlemdi'' ifadelerini kullandı. Günay, bu usulsüzlükle ilgili olarak, ''Dernekler Kanunu'na muhalefet'', ''kamu yararına derneği zarara uğratma'', ''suçu ihbar etmeme'' ve ''zimmet'' suçlarından, başta bilançoyu tutan ve imzalayan Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı, Mali Asbaşkan Hasan Saltan, Kulüp Müdürü Osman Nuri Biçer, Mali İşler Sorumlusu Sema Çavuşoğlu, Denetleme Kurulu Başkanı Mümin Pekcan'ın Bursaspor kulübünü zarara uğrattıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu, ayrıca, bu suçu raporunda tespit edip ihbar etmeyen Dernekler İl Müdürü Osman Dikmen'in de görevi ihmalden yargılanması gerektiğini belirtti.