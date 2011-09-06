-Yazıcı: Fazla naz aşık usandırır ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin AB ile yürüttüğü müzakere sürecine değinerek, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası gibi meslek örgütlerinin bu konuda Türkiye'ye destek olabileceklerini söyledi. Yazıcı, ''Bizde bir atasözü var; fazla naz aşık usandırır. Biz müzakereleri yıllardır kararlılık içerisinde sürdürüyoruz ama bütün bunlara karşılık çeşitli sebeplerle tam üyeliğin engellenmeye çalışılması bizi rahatsız eder'' diye konuştu. Bakan Yazıcı, Bakanlıktaki makamında, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rainhardt Freiherr von Leoprechting ve beraberindeki heyeti kabul etti. İki ülke arasındaki çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik anlaşmanın Almanya tarafından bu yılın başında feshedildiğini hatırlatan Yazıcı, yeni bir anlaşma yapılmasına ilişkin müzakere sürecinin devam ettiğini, çifte vergilendirmeyle ilgili sorunları yaşamamak için yeni anlaşmanın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Almanya'da 2010 yılı rakamlarına göre 64 bin 600 Türk müteşebbisinin bulunduğuna dikkati çeken Yazıcı, bunların Almanya'ya yaptığı yatırımların da 7,4 milyar avroya ulaştığını söyledi. Yazıcı, Türkiye'de ise 2010 yılı rakamlarına göre Alman vatandaşlarının kurduğu şirket sayısının 4 bin 460, bunların Türkiye'ye yaptığı yatırım tutarının da 4 milyar avro olduğunu anlattı. Almanya'da 1 milyon 955 bin Türk vatandaşının bulunduğunu ifade eden Yazıcı, bunlardan 700 bininin Alman vatandaşlığına geçtiğini, 650 binin kişinin ise doğum yerinin Almanya olduğunu kaydetti. Sosyal açıdan bakıldığı zaman bu insanların Almanya ile Türkiye arasında iletişim noktasında büyük bir güce sahip olduğunu belirten Yazıcı, en büyük sorunun ise çifte vatandaşlık konusunda yaşandığını söyledi. Bunun düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Yazıcı, ''Özellikle hak ve özgürlüklerin doruğa ulaştığı bir zaman diliminde ve AB ile müzakere yürüten Türkiye'nin Almanya ile yaşadığı bu sorunun çözümü noktasında sizlerin oluşturduğu meslek örgütlerinin katkı sağlayacağı inancını taşıyoruz'' de -Leoprechting- Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Leoprechting de Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasının Almanya'da özellikle ekonomik ilişkilerde söz sahibi bir kurum olduğunu belirtti. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini desteklediklerini ifade eden Leoprechting, bunun oda tüzüğünde de yer aldığını kaydetti. Leoprechting, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine katkı sağlamak ve siyasete daha yakın olabilmek için merkezlerini Berlin'e taşıma kararı aldıklarını da ifade etti. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurucu üyesi Engin Koyun da odanın faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.