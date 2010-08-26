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Ekonomi

YAZICI: CUMARTESİ MÜZAKEREYİ BİTİRECEĞİZ İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2010 15:26

-YAZICI: CUMARTESİ MÜZAKEREYİ BİTİRECEĞİZ İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, memurlarla toplu görüşme sürecine ilişkin olarak, çalışmaların devam ettiğini belirterek, ''İnşallah cumartesi günü bu müzakereyi bitireceğiz. Biz bir teklif sunacağız. Ama bu teklifimiz elbette ki imkanlarımızla sınırlı. Arzu ettiğimiz başka, imkanlarımız başka. Ona göre teklifimizi sunacağız'' dedi.  Yazıcı, uluslararası moda fuarı Collection Premiere İstanbul'un (CPI) açılışında basın mensuplarının memurlarla toplu görüşme sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.  Konunun gündemlerinde olduğunu ifade eden Yazıcı, bugün saat 14.00'te Ankara'ya döneceğini, akşam saatlerinde de bir toplantı olacağını söyledi.  Yazıcı, ''Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah cumartesi günü bu müzakereyi bitireceğiz. Biz bir teklif sunacağız, ortaya koyacağız. Sendikalardan teklif aldık, biz de hükümet adına bir teklif sunacağız. Ama bu teklifimiz elbette ki imkanlarımızla ölçülü, onlarla sınırlı. Arzu ettiğimiz başka, imkanlarımız başka. Ona göre teklifimizi sunacağız'' diye konuştu.

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