-YAZICI: BAŞLADIĞIM İŞİ YARIDA BIRAKMAM BURSA (A.A) - 05.07.2011 - Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, yeşil-beyazlı kulübe yönelik soruşturmada gözaltına alınmasının ardından, ailesi ve yakınlarının görevi bırakması yönünde baskılarının olduğu iddialarıyla ilgili olarak, ''Bu süreç etkiledi ama bu konulara hiç girmek istemiyorum. Normal şartlarda başladığım hiç bir işi bugüne kadar yarıda bırakmadım'' dedi. Yazıcı A.A. Muhabirine yaptığı açıklamada, son dönede yeşil-beyazlı kulüpte yaşanan sıkıntılara rağmen, transfer konusunda son derece ihtiyatlı hareket ettiklerini söyledi. Şu ana kadar transferleri gerçekleşen oyuncuların geçmişlerinin ortada olduğunu vurgulayan Yazıcı, ''Hata yapma lüksümüz yok. O bakımdan da son derece iyi futbolcuları takımımıza kazandırdık. Eksik yerlerimizi şu an için doldurduk. Sadece bir sağ bek düşüncemiz var'' diye konuştu. Yazıcı, kulüpte yaşanan soruşturma sürecinden camiada herkesin etkilendiğini, soruşturmanın biran evvel açığa kavuşmasını istediklerini belirterek, yakın tarihte de bunların hepsinin açığa çıkacağına inandığını kaydetti. BÜTÜN BURSA KULÜBE SAHİP ÇIKSIN Bursaspor Kulübü'nün bundan sonraki hedeflerinin belli olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları söyledi: ''Bursaspor zirve takımı olmaya devam edecektir. Zaten söylemlerim de hep bu yönde olmuştu. Şu anda yaptığımız her şey ortada. Son 3 senedir Bursaspor'un nereden nereye geldiği meydanda. Şu anda yine iddiamız Bursaspor'un zirve takımı olacağıdır. Bütün Bursa'nın Bursaspor'a sahip çıkmasını istiyorum. Bizim hiç bir zaman popülist bir yönetim tarzımız yok. İşimize bakıyoruz. Reklam tarafında hiç yokuz. Her şey çok iyi olacak diye düşünüyorum.'' Yazıcı, Bursa'nın bir spor kenti olduğunu, özellikle Bursaspor'un Bursa şehrinde çok büyük bir önemi bulunduğunu kaydederek, şöyle devam etti: ''Herkes takip ediyor. Bunun örneği olarak, 3-5 sene evveline kadar Bursa'da şampiyon olan takımın bayraklarıyla balkonlar süslenirdi. Fakat bu sene şampiyon olmamamıza rağmen Bursaspor bayrağından başka bayrak görmedim. Onun için Bursa şehrinin Bursaspor'a farklı bir bakış açısı var. Bunun da kalıcı olması lazım. Bizim de bütün uğraşımız bu. Bursaspor zirve takımı olmalı ve bundan sonra artık hep zirvede oynayan bir takım diye bir görünüm vermeli diye düşünüyorum.''