T24 LogoT24 Logo
Spor

YAZICI: BAŞLADIĞIM İŞİ YARIDA BIRAKMAM BURSA (A.A)

05 Temmuz 2011 13:40

-YAZICI: BAŞLADIĞIM İŞİ YARIDA BIRAKMAM BURSA (A.A) - 05.07.2011 - Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, yeşil-beyazlı kulübe yönelik  soruşturmada gözaltına alınmasının ardından, ailesi ve yakınlarının görevi bırakması yönünde baskılarının olduğu iddialarıyla ilgili olarak, ''Bu süreç etkiledi ama bu konulara hiç girmek istemiyorum. Normal şartlarda başladığım hiç bir işi bugüne kadar yarıda bırakmadım'' dedi. Yazıcı A.A. Muhabirine yaptığı açıklamada, son dönede yeşil-beyazlı kulüpte yaşanan sıkıntılara rağmen, transfer konusunda son derece ihtiyatlı hareket ettiklerini söyledi.  Şu ana kadar transferleri gerçekleşen oyuncuların geçmişlerinin ortada olduğunu vurgulayan Yazıcı, ''Hata yapma lüksümüz yok. O bakımdan da son derece iyi futbolcuları takımımıza kazandırdık. Eksik yerlerimizi şu an için doldurduk. Sadece bir sağ bek düşüncemiz var'' diye konuştu.  Yazıcı, kulüpte yaşanan soruşturma sürecinden camiada herkesin etkilendiğini, soruşturmanın biran evvel açığa kavuşmasını istediklerini belirterek, yakın tarihte de bunların hepsinin açığa çıkacağına inandığını kaydetti. BÜTÜN BURSA KULÜBE SAHİP ÇIKSIN Bursaspor Kulübü'nün bundan sonraki hedeflerinin belli olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları söyledi:  ''Bursaspor zirve takımı olmaya devam edecektir. Zaten söylemlerim de hep bu yönde olmuştu. Şu anda yaptığımız her şey ortada. Son 3 senedir Bursaspor'un nereden nereye geldiği meydanda. Şu anda yine iddiamız Bursaspor'un zirve takımı olacağıdır. Bütün Bursa'nın Bursaspor'a sahip çıkmasını istiyorum. Bizim hiç bir zaman popülist bir yönetim tarzımız yok. İşimize bakıyoruz. Reklam tarafında hiç yokuz. Her şey çok iyi olacak diye düşünüyorum.'' Yazıcı, Bursa'nın bir spor kenti olduğunu, özellikle Bursaspor'un Bursa şehrinde çok büyük bir önemi bulunduğunu kaydederek, şöyle devam etti:  ''Herkes takip ediyor. Bunun örneği olarak, 3-5 sene evveline kadar Bursa'da şampiyon olan takımın bayraklarıyla balkonlar süslenirdi. Fakat bu sene şampiyon olmamamıza rağmen Bursaspor bayrağından başka bayrak görmedim. Onun için Bursa şehrinin Bursaspor'a farklı bir bakış açısı var. Bunun da kalıcı olması lazım. Bizim de bütün uğraşımız bu. Bursaspor zirve takımı olmalı ve bundan sonra artık hep zirvede oynayan bir takım diye bir görünüm vermeli diye düşünüyorum.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24