-Yazıcı: "Sebze meyvenin yüzde 25'i çöpe gidiyor" KARTEPE (A.A) - 17.12.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye'de iç piyasaya arz edilen sebze meyvenin yüzde 25'inin çöpe gittiğini, bunun parasal karşılığının ise 15-16 milyar TL'ye tekabül ettiğini, geriye kalan yüzde 30'un kayıtlı, yüzde 70'inin kayıt dışı olduğunu belirtti. Bakan Yazıcı, 1 Ocak 2012'de yürürlüğe girecek Hal Kanununun hem üreticiyi, hem tüketiciyi koruyan, hem de kayıt dışılığı önlemek kaydıyla ekonomik ve kamusal kaybı ortadan kaldırmayı hedefleyen önemli bir kanun olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: ''Türkiye'de 2010 verilerine göre 26 milyon ton sebze, 16 milyon 200 bin ton meyve üretimi var. Bunun toplamı 42 milyon 600 bin ton. Parasal değeri 57 milyar TL'dir. Bu kadar büyük bir alan. Biz bunun yüzde 5'ini ihraç ediyoruz. Yüzde 95'i iç piyasaya arz ediliyor. Yüzde 95'in yüzde 25'i yok oluyor, çöpe gidiyor. Niçin çöpe gidiyor? Sevkıyat, ambalaj yanlışlığı... Bu, yüzde 25'in parasal karşılığı 15-16 milyar TL'ye tekabül ediyor. Bu kadar bir değer çöpe gidiyor. Geriye kalanın yüzde 30'u kayıtlı, toptancı hallerinden geçiyor, yüzde 70'i kayıt dışı.'' 1 Ocak 2012'den itibaren bu alanda yeni bir hareketlilik yaşanacağını belirten Yazıcı, bununla ilgili hazırlık çalışmalarını bitirmek üzere olduklarını ifade etti. Yazıcı, hal kayıt sisteminin belediyeler ve valiliklerle birlikte uygulanacağını kaydederek, toptancı halinde satışı yapılanlardan yüzde 1, hal dışında ise yüzde 2 rüsum alınacağını söyledi. Ürünler üzerinde ''ürün kimliği'' denilen bir kimlik bulunacağını anlatan Yazıcı, bu kimlikle tüketicinin tüketmeyi arzu ettiği ürünün nerede üretildiğini, katkı maddesi kullanıldıysa nelerin kullanıldığını bileceğini vurguladı. Bakan Yazıcı, ''Bu kanun hem üreticiyi, hem tüketiciyi koruyan, hem de kayıt dışılığı önlemek kaydıyla ekonomik, kamusal kaybı ortadan kaldırmayı hedefleyen önemli bir kanun'' dedi.