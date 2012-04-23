Yazgazeteci.com'dan Emre Uslu'nun iddialarına yanıt

Taraf gazetesinin 16.04.2012 tarihli nüshasında Emre Uslu’nun “Başbakan’a açık mektup” ve Taraf gazetesinin 18.04.2012 tarihli nüshasında Emre Uslu’nun “O isim Akif Beki” başlıklarıyla yazılan köşe yazılarında, ayrıca 23.04.2012 tarihinde T24.com.tr isimli haber portalındaki demecinde ve sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığı ile; yazgazeteci. com’un Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından hazırlatıldığı ve propaganda amacı ile kurulduğu, Yazgazeteci.com’un sahibi gazeteci Ömer Adıyaman’ın MİT’e çalışan ve işbirliği içerisinde olan gazeteci iddiası, Emre Uslu’ya ait gizli bilgilerin MİT tarafından yazgazeteci. com’a servis edildiği, aynı şekilde Yazgazeteci.com’un Sabah Gazetesi İstihbarat Bölümü ile ilişkilendirildiği bilgilerin ve iddiaların gerçekle ilgisi bulunmamaktadır.

Bu nedenle;

1- Yazgazeteci.com haber değerinde olan Emre Uslu’nun “Bakaya” durumunda olduğu tartışmalarına son vermek adına belgesi ile habercilik yapmıştır.

2-Emre Uslu, yazgazeteci.com tarafından yayınlanan bir belgeyi abartarak yaklaşık bir haftadır yazgazeteci.com’a ve sahibi Ömer Adıyaman’ı MİT ile ilişkilendirmiş, buradan yola çıkarak asılsız bir şekilde MİT tarafından yazgazeteci.com’un kurdurulduğu asılsız iddiasını ortaya atmış, bu iddiadan beslenerek psikolojik harekât operasyonu başlatmıştır. Uslu, “Ailem PKK'ya hedef gösterildi” diye bir iddia ortaya atmış, bu iddia üzerine yazgazeteci.com olarak yaptığımız araştırma sonrasında ailesinin o adreste yıllar önce taşındığı bilgisi bölgenin muhtarı tarafından doğrulanmıştır.

3- Uslu'nun “korsan site” diye adlandırdığı "Yazgazeteci.com" özel ve belgeli habercilik yapmak için kurulmuş ve bu anlamda hiçbir kurum ve kuruluşla ilişkisi olmadığı gibi, künyeye bakıldığında aktivist gazetecilerin emekleri ile yayın hayatını sürdürmektedir. Yayın organımız şu anda alt yapısı oluşturulduğu için kurumsal olarak herhangi bir ofisi bulunmamaktadır. Ancak, yayın organı ile ilgili adli işlemler alan adı Whois bilgilerinden tarafıma ulaşılarak gerçekleştirilmektedir. Yazgazeteci.com ileriki günlerde kurumsal kimliğine kavuşacağı gibi idare ofisi de açacaktır.

4-Yazgazeteci.com, MİT, devlete ait bazı kurum ve kuruluşları, iktidar ve iktidara yakın bazı gazete, gazeteci ve yazarları itibarsızlaştırma operasyonunu yürüten, Emre Uslu'ya prim vermemek adına sözlü, yazılı ve buna benzer atışmalara ve yazışmalara girmeme kararı almıştır. Ancak; özel ve belgeli haberciliği ile ön plana çıkan yazgazeteci.com; Emre Uslu, Mehmet Baransu ve haber değeri taşıyan kim olursa olsun belgesi olduğu müddetçe belgeli haberciliğine de devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ömer ADIYAMAN

Yazgazeteci.com

Genel Yayın Yönetmeni