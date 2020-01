Yazdığı kitap, askeri hiyerarşinin her kademesinde okutuluyor; işte Trump'ın yeni stratejisini yazan kadın

Habertürk gazetesi yazarı Serdar Turgut, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi bölümü başkan yardımcısı Doktor Nadia Schadlow'un yazdığı "Savaş Sanatı" kitabının, askeri hiyerarşinin her kademesinde ders olarak okutulduğunu söyledi.

"Son güvenlik stratejisinde askeri gücü ön plana çıkaran anlayış da bu kitabın içinden çıkmışa benziyor. Georgetown Üniversitesi tarafından basılmış olan 'War and the Art of Governance: Consolidating Combat Success Into Political Victory' kitabı, gerçek Trump’ı ve politikalarını anlamak isteyen herkesin bir an önce okuması gereken bir kitap" diyen Turgut, "Özellikle komutanlarımızın ve istihbaratçılarımızın hemen okumaları gerek" diye yazdı.

Serdar Turgut'un Habertürk'teki yazısı (21 Aralık 2017) şöyle:

Doktor Nadia Schadlow adı, bugüne kadar ne medyada fazla yer aldı ne de kamuoyunda tartışıldı.

Ancak bugünden itibaren bunun değişeceği görülüyor; çünkü Başkan Trump’ın son ulusal güvenlik stratejisini kaleme alan kişinin Dr. Nadia Schadlow olduğu öğrenildi.

Bu bilginin şimdiye kadar Amerikan basınında yer almadığını da bilmeniz lazım.

Dr. Schadlow, şu anda Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi bölümünde başkan yardımcısı olarak Trump’a hizmet ediyor.

Beyaz Saray’ın şu anda yükselen yıldızı Bayan Schadlow anlayacağınız.

Schadlow ayrıca askeri hiyerarşinin her kademesinde ders olarak okutulan “Savaş Sanatı” adlı kitabıyla da biliniyor.

Son güvenlik stratejisinde askeri gücü ön plana çıkaran anlayış da bu kitabın içinden çıkmışa benziyor.

Georgetown Üniversitesi tarafından basılmış olan “War and the Art of Governance: Consolidating Combat Success Into Political Victory”kitabı, gerçek Trump’ı ve politikalarını anlamak isteyen herkesin bir an önce okuması gereken bir kitap.

Özellikle komutanlarımızın ve istihbaratçılarımızın hemen okumaları gerek.

KONGREYİ TATMİN İÇİN

Üzerinde çok tartışma çıkan bu son ulusal güvenlik stratejisi, unutulmamalı ki aslında Kongre’yi tatmin etmek için üretilmiş bir metin.

Kongre, başkanların her yıl böyle bir metin ortaya koymalarını zorunlu tutmuş; çünkü çıkaracağı yasaların ve vereceği bütçelerin buna uygun olması gerekiyor.

Ayrıca Washington’da bulunan çok sayıdaki düşünce üretim merkezi ile danışmanların da çalışmalarını devletle uyumlu hale getirmek için bu metne ihtiyaçları var.

İşte daha önce başkanların ulusal güvenlik danışmanlarıyla ortak yazdıkları bu metni, bu yıl da Dr. Nadia Schadlow kaleme almış durumda.

Washington’da bu tür bilgiler ayrıca konuya özel şahsi bir dedikodu eklenmeden nedense verilemiyor bir türlü.

Bu şehir bayağı dedikoducu bir yer.

Bana bu bilgiyi aktaran Amerikalı kaynağım, Dr. Nadia Schadlow’un eskiden Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile sevgili olduğunu da söyledi.

Amerikan tabloit gazetelerinin baş sayfalarına koyacağı bu haberi ben geçiştireceğim, üzerinde fazla durmayacağım.