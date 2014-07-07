Yazdığı 'Atatürk' biyografisiyle de tanınan Andrew Mango vefat etti

"Atatürk - Modern Türkiye'nin Kurucusu" kitabının yazarı, İngiliz yazar Andrew Mango vefat etti.

Vefat haberini, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore Twitter hesabından duyurdu. Moore, "İngiltere'deki Türkçe araştırmalarının ve Atatürk kitabının yazarı yüce Andrew Mango'nun dün gece öldüğünü öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Kendisi bana kariyerimin ilk günlerinde çok candan davranmıştı. İnsanlığını ve bilgeliğini hepimiz özleyeceğiz" dedi.

Atatürk biyografisi dünyaca ünlü oldu

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, İngiliz-Rus kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1926'da Türkiye'de doğan Andrew James Alexander Mango, İstanbul ve Ankara'nın ardından ömrünün geri kalanını 1947'de taşındığı Londra'da sürdürdü. Uzun yıllar boyunca Londra Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Mango, 1999 yılında Türk okuru tarafından yakından tanınmasını sağlayan Atatürk - Modern Türkiye'nin Kurucusu kitabını çıkardı. Beş yıllık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan bu eser, Mustafa Kemal Atatürk hakkında şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı kitap olarak biliniyor. Mango daha önce BBC'nin Türkçe yayınlar bölümünde yöneticilik ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde basın danışmanlığı yaptı.