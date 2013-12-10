T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yazarlardan dijital ortamdaki 'kitlesel gözetlemelere' tepki

Dünya İnsan Hakları Günü'nde, aralarında Türkiye'den isimlerin de bulunduğu 560 yazar, imzaladıkları manifesto ile izleme ve takip faaliyetlerine tepki gösterdiler

10 Aralık 2013 10:57

Dünyanın önde gelen 500’den fazla yazarı, altına imza attıkları manifestoyla dijital alandaki kitlesel gözetlemeye tepki gösterdi. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla hazırlanan manifesto bugün dünyanın farklı ülkelerindeki farklı gazetelerde yayınlandı. Metinde 'gözetleme hırsızlıktır' ifadesine yer verildi.

Manifesto İngiltere’de Guardian’da yayınlandı. BBC Türkçe'de yer alana habere göre, 500’den fazla imzacı arasında Türkiye’den Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Buket Uzuner ve Murathan Mungan bulunuyor.

81 ülkeden metne imza koyan diğer isimlerden bazıları şöyle; Günter Grass (Almanya), Arundhati Roy (Hindistan), Amos Oz (İsrail), Tarık Ali (İngiltere), Ian McEwan (İngiltere), Louis de Bernieres (İngiltere), Hanif Kureishi (ABD, Pakistan), Paul Auster (ABD).

İstihbarat servislerinin milyonlarca insanın dijital iletişimini gözetlemesinin dünyada yaşayan herkesi potansiyel şüpheli durumuna düşürdüğü ve demokrasinin altını oyduğu belirtildi. Metinde 'gözetleme hırsızlıktır' ifadesine yer verildi.

Yazarlar, bu alandaki hakların korunması amacıyla Birleşmiş Milletler’e Uluslararası Dijital Haklar Beyannamesi oluşturma çağrısı yaptı.

 

Şirketlerin tepkisi

 

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Kongresi'ne mektup yazarak izleme faaliyetlerinde geniş çaplı değişiklik yapılmasını talep etmişti.

AOL, Apple, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter ve Yahoo şirketleri "Devlet İzlemesinde Reform Yapın" adlı bir grup oluşturmuştu. Ortak mektupta, mevcut izleme faaliyetinin halkın "özgürlüğüne zarar verdiğine" vurgu yapıldı

Şirketlerin bu hareketi, izleme programlarının ne kadar kapsamlı olduğuna dair sızıntılara bir tepki niteliği taşıdı.

Yazarların imzaladıkları manifestonun İngilizce tam metnini okumak için tıklayın.

ETİKETLER

dünya insan hakları günüorhan pamukyaşar kemalbuket uzunermurathan munganistihbaratgöztlemehırsızlık

İlgili Haberler

Teknoloji şirketlerinden NSA izleme faaliyetlerine tepki

AOL, Apple, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter ve Yahoo şirketleri izleme programlarının çok kapsamlı olduğuna dair sızıntılar üzerine tepki gösterdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24