Yazarlardan derbi yorumu!

“EMRE ortada yok ki performans bekleyelim.. Sakatlıktan yeni çıkmış, görelim bakalım tekrar sakatlanır mı, oynar mı? Bence ‘G.Saray derbisinde çok iyi oynayacağım’ diye saçma sapan işler yapabilir, kilitlenir. Karşısında da iyi top yapan oyuncular var.. Kewell, Lincoln, Arda, Baros’tan topu verirsen, geri alamazsın bir daha.. Bana ‘Ayhan mı? Emre mi?’ deseniz, Ayhan tabii ki.. Adam 4 senedir hep var sahada, hiç durmadan koşuyor.. Emre tarihiyle yaşıyor şu anda.. Sürekli irtifa kaybediyor.. Bana ne abi!”Derbide sarı - lacivert formayla “muhteşem futbol ve tarihi skor” ortaya çıksa, hangi sorun tarihe karışacaktır, sorarım size! Sadece bir tül atılacak üzerine. İlk sağanakta ıslanıp eriyecek ve altındakileri olanca haşmetiyle ortaya serecek bir tül. Bu kış geçmez tülle"F.Bahçe’nin kötü bir kadrosu var, defansta sorunları var. Alex bir oyun kurucu değil. Sadece duran toplara iyi vuruyor. Bu maçta G.Saray’ı yense bile bu F.Bahçe’yi herkes yener. UEFA Kupası’nda bile şans vermiyorum onlara.Bu G.Saray kadrosundan iki ayrı takım çıkar. Biri İnönü’de Beşiktaş’la oynar, yener. Diğeri Şükrü Saraçoğlu’nda F.Bahçe ile oynar, onu yener. Ama o kadar savunma futboluna her maçta gol yiyorlar. Nereden baksan felaket bu Skibbe. Bari o savunmaya gol yeme"."Maçtan önce iddialı yorum yapmaktan hoşlanmam, hiç tarzım değil.. Üstüne üstlük F.Bahçe-G.Saray derbilerinin çok enteresan bir yapısı vardır, neyin nasıl gelişeceği hiçbir zaman belli olmaz. Buna rağmen rahatlıkla söyleyebileceğim iki şey birden var: Maç gollü olur ve berabere bitmez. Fenerbahçe'nin elindeki en büyük avantaj psikolojik açıdan Kadıköy’de sağladıkları ezici üstünlük. G.Saray 9 senedir orada kazanamamış. G.Saray’ın kadrosu daha alternatifli. Psikolojik açıdan F.Bahçe’yi yenmeye çok hazırlar. Şu da var, G.Saray en iyi döneminde Kadıköy’e çıkıp F.Bahçe’den 6 yedi. “Ava gidenin avlanmaması için” onların da rakibin üstüne gelmesini beklemesi lazım""Bu akşam işi hayli zor F.Bahçe'nin. Çok kötü bir dönenimde karşılaşıyor G.Saray ile. Kadro derinliği, takım ruhu, bireysel yetenek gibi önemli olguların tamanı G.Saray'ın lehine. Üstelik "Candan arkadaş" gibiler Skibbe ve futbolcuları. Oyunun düzeyini ve skoru belirlemekte tayin edici rolü bulunan orta sahada da durum farklı değil. Oyunu iki yönlü oynamayı, defans ile forvet arasında köprü olmayı F.Bahçe orta sahasına oranla çok daha iyi beceriyor sarı-kırmızılı orta saha oyuncuları. Bir diğer önemli faktör de G.Saray'ın sahip olduğu ofansif güçtür. Orta saha ve forvette yer alan futbolcuların tamamı her an golü düşünüyor ve bu düşüncelerini de sık sık hayata geçiriyorlar. Halbuki F.Bahçe'nin en büyük sorunlarından biri de bu tür takımlar karşısında yaşadığı sıkıntıtır. Zira takım savunmasını beceremiyor, rakip için kurabiye gibi bir orta saha ile dirençsiz kalıyor rakibin saldırıları karşısında"."Galatasaray 9 doğurtan, 9 yıllık hasreti, 9 Kasım’da bitirebilir mi? Zor, ama belki! Fenerbahçe Londra’da 1 puan alırken Arsenal zaman zaman oyunun yüzde 87’sinde vardı. Fenerbahçe mi? Yüzde 13’ünde. Yani? Arsenal koşarken, Kanarya diri kaldı! Arada 1 puanı da kotardı. Tarih Aragones’in 30 yıl önce futbolunu oynattığını değil, cehennemde beraberlik aldığını yazacak"."Başkan Adnan Polat Lizbon'a giderken "Galatasaray her maça galip gelmek için çıkar" demişti. Bu, Skibbe'ye bir mesaj ve futbolculara gösterilen bir hedeftir. Galatasaraylı futbolcular da Kadıköy'e kazanmaya gidecek. Benfica önündeki skordan çok, ortaya konan kişilikli, disiplinli, mücadeleci, kontrollü ve akıl dolu futbol hem camiaya hem de taraftarlara "Bu takım Fenerbahçe'yi yener" güvenini verdi.Galatasaray, Benfica maçında kendini sıkmadan, sakat vermeden iki güzel gol buldu. Karlı dönüyor... Tek sorun; Baros gol orucuna girdi, Güiza gibi... İki gol kaçırdı ki Baros'a yakışmadı... Takımın iyileri; Emre Aşık, Arda, Lincoln, Ayhan, Meira ve De Sanctis'ti...Servet ileri gitmediği için fazla açık vermedi ama belli ki yorgun! Yapmak istiyor yapamıyor. Rakiple gereksiz yere itişiyor. Bazen komik durumlara düşüyor, bir-iki kere oldu... Dinlendirilmeli... Fener maçından sonra...Galatasaray'da Burak Dilmen Hoca geldikten sonra belli bir düzelme gözleniyor. Takım koşuyor, gol kovalıyor, savunmasına yardıma geliyor... Bravo Skibbe... Devam. Galatasaray'ın tökezlemesini bekleyenler de ayıp ediyor. Galatasaray bu ülkenin yüz akı, Allah korusun...Benfica maçını gördükten sonra Fenerbahçe maçını hiç düşünmüyorum; Çünkü; Fenerbahçe'nin eksik yönleri çok... Ve de Fener, Galatasaray'ı ligde iki sefer de yense yine Galatasaray şampiyon oluyor. (Bkz. arşive)Birbirine benzer iki takimin maçında bol gollü bir 90 dakika izlememiz gerekiyor. Ancak Fenerbahçe Alex'in yokluğunda takım dengesini kaybediyor. Arsenal maçında rakip kaleye gidemediler. Aragones defans oynamayı tercih etti. Yıllardan beri oynanmayan bir taktikle Fenerbahçe kalesini savundu. Galatasaray da hücum zenginliği konusunda Arsenal gibi tüm hatlarıyla atağa geçiyor.Bu noktada kendi seyircisi önünde Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını ben de merak ediyorum. Açık oynasa pozisyon verecek, kontrollü kalsa pozisyon bulamayacak. Semih'in peşine kimlerin takılacağı ve bu sayının miktari maçın hangi takima döneceğinin göstergesi olur.Galatasaray, bu derbi maçta kadro kalitesi ve performansıyla favori olan taraf. Ancak çoğu zaman derbilerde favorilerin sahadan hüsranla ayrıldıklarına tanıklık ettik. Bu maçın havası yine çok farklı olacaktır, Fenerbahçe için bu karşılaşma daha büyük önem taşıyor. Rakibinden 4 puan önde olan ve UEFA maçlarından da moralli dönen Galatasaray Kadıköy'e nispeten daha rahat geliyor. İki takımda savunmasında sorunlar yaşıyor, Galatasaray'ın Benfica maçında olduğu gibi Kewell'sız maça başlamasının daha doğru bir karar olacağını düşünüyorum. Kewell sakatlığından dolayı tam performans sergileyemeyebilir, Ümit Karan da son maçta son derece başarılı oynadı. Bu dizilişle Galatasaray'ın orta sahası daha sağlam bir görüntü veriyor. Ayrıca Kewell ikinci yarıda girince daha etkili olabilir. Fenerbahçe'de ise Alex büyük ihtimalle forma giyemeyecek, Alex'in yokluğunda sarı-lacivertiler hücum organizasyonlarında çok zorlanacaktır. Uğur Boral ve Semih'e bu maçta büyük iş düşüyor. İki takımı göz önüne aldığımız zaman Galatasaray'ın bu zorlu deplasmandan en az bir puan ile döneceğini düşünüyorum.Fenerbahçe'nin Arsenal karşısındaki beraberliği, Galatasaray'ın da Portekiz'in en iyi takımı Benfica'yı deplasmanda yenmesi ve iyi oynaması Fenerbahçe -Galatasaray maçının iki taraf için de ne kadar zor geçeceğinin bir göstergesidir. Volkan fevkaladeydi büyük bir moral kazandı. Oysa daha önceki oynadığı maçlarda Volkan çok eleştirildi.Galatasaray kalecisi De Sanctis maçı çeviren adam oldu. İlk yarıdaki kurtarıyışla Portekiz'de alınan galibiyette önemli pay sahibiydi. Fenerbahçe Alex ve Emre ile çok şey yapabilir. Ayrıca tribünleri dolduran taraftarları da var. Kadıköy'de veya televizyon başındaki izleyiciler keyifli bir maç izleyecekler bunu unutmasınlar.Galatasaray ne kadar formda olursa olsun Fenerbahçe her zaman sahasında favoridir. Bu maçta da öyle olacağını varsayıyorum. Alex oynamasa bile onun yerine Emre Belözoğlu bu maçtaki oyunuyla Fenerbahçe'ye olumlu katkı sağlayacaktır. Arsenal maçında kaleci Volkan çok iyi oynadı. O performansı bu maçta gösterirse maçın kahramanı olur. Ayrıca Güiza'nın koşan değil gol atan oyuncu olmasını bekliyorum. Benim favorim Fenerbahçe.Bence oyunun kaderine Galatasaray'ın forvet hattı etki edecek. Arda, Kewell, Baros, Lincoln dörtlüsünün Benfica maçında performansa yaklaşması oyunun kaderini etkiler. Roberto Carlos'un kanadını iyi kullanması halinde Galatasaray o bölgeden çok top kullanır. Bence Fenerbahçe'nin Roberto Carlos'un düşük performansına önlem olarak Galatasaray'a karşı çıkmalı. Fenerbahçe'nin bu maçta cesur olması gerekiyor. Semih ve Güiza'nın defansı zorlaması lazım. İki takım da Avrupa'da maç oynadı. Kilitlenen, tıkanan bir maç da olabilir.Fenerbahçe Galatasaray maçlarının iki boyutu var. Bunlar futbol ve futbol dışı durumlardır. Sahada sadece futbol oynanıyor olsaydı maçın favorisi tartışmasız Galatasaray olurdu. Ligin en iyi top yapan takımı Galatasaray ezeli rakibi karşısında mutlak favori olarak görülürdü. Ama biliyoruz ki derbiler hiçbir zaman sadece futbolla açıklanamıyor. Psikolojik ve fiziki faktörler derbide her zaman üstün geliyor. Psikolojik açıdan baktığımızda Fenerbahçe'nin maçı kazanması zaman kazandıracak. Bu da bir ayrı bir motivasyon. Fenerbahçe alması gereken bütün derbileri kazandı hele de zor dönemlerde. Ama fiziki anlamda bunu yapabilecek güçleri var mı bundan emin değilim.Önce herkes şunu bilmeli ki ne ilk ne de son derbi. Bu anlamda maça bakmalı. Karsılasmaya iki takım da yüksek moralle maça çıkacak. Fenerbahçe'nin Arsenal'den puan alması Galatasaray'ın da Benfica'yı deplasmanda yenmesi önemli.İki takımda da ciddi sakatlıklar var. Ama sakatlıkların içinde özellikle Alex'in durumu belirleyici olacak. Son yıllarda Fenerbahçe'nin rakibine Kadıköy'de üstünlüğü var. Buna rağmen özetleyecek olursak Galatasaray bir adım önde gibi görünüyor. Çıkacak hiçbir sonuç süpriz sayılmamalı. İki takıma da başarılar.İki takım da Avrupa maçlarında üst düzey oynadı ve istediği sonucu elde etti. İstatistikler Fenerbahçe'nin avantajlı olduğunu gösteriyor. Bana göre bu maç Galatasaray açısından çok farklı geçecek. Fenerbahçe'nin defans ve orta sahası sorunlu, Galatasaray'ın ise defansif bir takım zaafları var. Orta sahası iyi, nitekim forvette de iyiler. Ne olursa olsun unutulmaması gereken bir şey var: Futbolda dün yoktur, bugün vardır. Bu derbide iyi oynayan ve hak eden kazansın diyorum.Derbi maç öncesinde konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum. Böyle maçlarda her zaman ihtiyacı olan kazanmıştır. Bu maç da Fenerbahçe açısından önem taşıyor. Fenerbahçe kaybederse teknik direktörleri Luis Aragones gidebilir. Derbilerin atmosferi farklıdır. Benim düşüncem Fenerbahçe'nin kazanacağı yönünde.Bizim derbimiz bize göre en renklisi, en çekişmelisi, en heyecanlısı, en güzeli, en taşkını, en çoşkulusu... Kısacası bütün enlerin toplandığı bir derbidir. Düşünün FIFA'nın internet sitesinde bile dünyadaki tüm sporseverlerin, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi izlemesi gerektiği belirtiliyor. Bu derbimizin Türkiye'de hayatın bir parçası olduğunu da özellikle vurguluyorlar. Yani onlar bile bizi bizden iyi tanıyor.Şimdi akla "peki kim kazanacak" sorusu geliyor. Ben derbiyi derbiyi yapan bütün özelliklerin, kavga, dövüş hariç olduğu gibi korunmasından yanayım. Daha net bir ifadeyle coşmak var ama taşmak yok. Bunun dışında birbirlerini ne ilk kez yenecekler ne de son kez. Unutmayalım 17 Ocak 2009 bu derbinin 100. yıl kutlaması olacak. İstiyorum ki 100. yılda şölen yapılsın. Bu derbide de böyle bir şölene hazırlanan kulüplerimizin bu büyüklüklerine gölge düşmesin. Avrupa iki takımda iyi oynadı. Bu bana gollü ve keyifli bir maç izleyeceğimiz duygusunu veriyor.Bu hafta Avrupa'da başarılı olan iki takımımız ezeli rekabette karşılaşacak. Her iki takımın da teknik direktörü camiaları tarafından pek beğenilmese de görevlerinin başındalar. Ama özellikle Aragones olası bir yenilgi halinde kredisini tüketebilir. Uzun süredir Kadıköy'de rakibine yenilmeyen Fenerbahçe'nin psikolojik olarak bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Galatasaray bu stada biraz ürkerek geliyor ama Benfica galibiyeti onlar için moral oldu. Bol gollü ve bol kartlı bir maç bekliyorum. Fenerbahçe ekstra bir motivasyonla maça çıkacağı için bence daha avantajlı.Fenerbahçe - Galatasaray maçlarında sonuç kestirmek mümkün değil. İki takımın güçlü yönlerinin birbirini karşılıyor olması ilginç bir tesadüf oluşturdu. Galatasaray'ın hücum organizasyonları çeşitli ve güçlü. Buna karşın Arsenal maçın baktığımızda Fenerbahçe canlı ve diri bir savunma yaptı. Bence maçın kilidi burada çözülecek. Galatasaray'ın ofansif gücü etkin gününde olursa ibre Galatasaray'a döner. Fenerbahçe'nin kazanması için de mutlaka savunmanın iyi oynaması gerekiyor. Bunun dışında maçta oynarsa Alex, Semih ve Güiza gibi oyuncuların da iyi gününde olması lazım. Maçın berabere bitebileceğini düşünüyorum.