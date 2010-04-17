Yazarlardan 'açılım'a yöntem eleştirisi

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ''demokratik açılım'' çalışmaları kapsamında yazarlarla bir araya geldiği toplantıyla ilgili, ''Toplantıya katılan tüm yazarlarımızın, edebiyatçılarımızın buluştuğu ortak nokta, özellikle bu demokratik açılım sürecinin Türkiye için hayati önem taşıdığı şeklindeydi'' dedi.





Başbakan Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde yazarlarla yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Çelik, Dolmabahçe buluşmalarının üçüncüsünün gerçekleştirildiği, toplantıya 50 civarında yazarın katıldığını söyledi.





6 saat süren toplantıda 32 yazarın söz aldığını ifade eden Çelik, bir zaman baskısının söz konusu olmadığını ve söz almak, katkıda bulunmak, soru sormak isteyen tüm misafirlerin bunu yapabildiklerini kaydetti.





Çelik, ''Toplantıya katılan tüm yazarlarımızın, edebiyatçılarımızın buluştuğu ortak nokta, özellikle bu demokratik açılım sürecinin Türkiye için hayati önem taşıdığı şeklindeydi. Yöntemle ilgili, olup bitenlerle ilgili eleştirilerde bulunanlar da oldu ama işin esasına yönelik hiçbir yazarımızın bir itirazı olmadı'' şeklinde konuştu.





Toplantıya insanları davet ederken, Müslüman, gayrimüslim, Sünni, Alevi, sağcı, solcu, İslamcı, milliyetçi olduğuna bakmadıklarını, Türkiye'nin birikimini buraya davet ettiklerini vurgulayan Çelik, ''Bize oy versin vermesin, bizimle ilgili duyguları, düşünceleri ne olursa olsun gerçekten bu toplantıya davet ettiğimiz insanların da fikirleri ile bu sürece katkıda bulunduklarına inanıyorum'' dedi.





Başbakan Erdoğan'ın tüm konuşmacılarla ayrı ayrı muhatap olduğunu, tüm sorulara cevap verdiğini anlatan Çelik, açıklamaların yapıldığı ve notların alındığı toplantıda ilk kez öneri olarak dile getirilen birçok husus olduğunu, Kültür, İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarına yönelik bazı meselelerle ilgili somut önerilerde bulunulduğunu, düşüncelerinden dolayı hala yargıya hesap verme durumunda olan, haklarında dava açılan bazı yazarlar olduğunun dile getirildiğini kaydetti.





Çelik, toplantıdaki tüm konuşmaların kaydedildiğini ve çözümlerinin yayımlanacağını dile getirerek, bu konuşmaların hem fikir vermesi hem tarihe not düşmesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Çelik, önceki toplantılardaki konuşmaların da derlenip toparlandığını ve en azından özetlerinin yayımlanacağını aktardı.





Toplantıya katılamayan Adalet Ağaoğlu'nun 1, Vedat Türkali'nin 2.5 sayfalık birer metin gönderdiklerini, katılanlardan bazılarının da düşüncelerini yazılı olarak verdiklerini anlatan Çelik, Nevzat Kösoğlu ve Çetin Altan'ın sağlık durumları sebebiyle katılamadıklarını söyledi.





Yaşar Kemal, Orhan Pamuk ve diğer katılamayanların bir kayıp olduğunu ancak toplantının maksadına hasıl olduğunu belirten Çelik, ''Dolmabahçe buluşmaları Mayıs ayında spor adamları ve sporcularla devam edecek'' dedi.