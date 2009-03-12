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Yazarlar, Mustafa Balbay’a sahip çıktı

Köşe yazarları Ergenekon kapsamında gözaltına alınan Musafa Balbay’a, kitaplarını imzalayarak destek oluyor.

12 Mart 2009 02:00

Çeşitli gazetelerin köşe yazarları Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınan Musafa Balbay’a, kitaplarını imzalayarak destek oluyor.

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Mustafa Balbay'a destek olmak isteyen bazı gazeteci ve yazarlar, Balbay'ın satılan kitaplarını imzaladı.

Cumhuriyet gazetesinde bir araya gelen Ertuğrul Özkök, Tufan Türeç, Nail Güreli, Derya Sazak, Yalçın Bayer, Bedri Baykam, Emre Kongar, Reha Muhtar, Zeynep Oral, Metin Uca, Yazgülü Aldoğan ve Deniz Ketenci'nin de aralarında bulunduğu gazeteci ve yazarlar, "Cumhuriyet Yayınları" adı altında oluşturulan stantta vatandaşların satın aldıkları Mustafa Balbay'a ait kitaplara imza attı.

Kitapları imzalayanlardan gazeteci-yazar Reha Muhtar, "Balbay'a, meslektaşları ve okurları olarak hem önünde hem de arkasında bulunarak destek olmak istiyoruz. Bu konuda daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Umarım ki biran önce özgürlüğüne kavuşur" dedi.

Balbay'ın kitaplarını satın almak için gazetenin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar da zaman zaman görevlilere zor anlar yaşattı.

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