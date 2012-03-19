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Yazarlar 18 Mart'taki Nevruz kutlamaları için ne yazdı?

18 Mart'taki kutlamları değerlendirdi.

19 Mart 2012 11:02

 

Yazarlar, 18 Mart'taki Nevruz kutlamalara izin verilmemesinin ardından yaşanan gerginliği yazdı

 

Ne olurdu izin verseydiniz?

 
 
(Ahmet Hakan Hürriyet, 19 Mart 2012)
 
“Nevruz günü 21 Mart’tır... 18 Mart’ta kutlama olmaz.”
Hafta içine rast geldiği zamanlarda doğum günü kutlamaları bile hafta sonuna kaydırılıyor.
Neden Nevruz kutlamaları da herkesin katılabileceği bir pazar gününe kaydırılmasın?
Size ne o partinin kutlamayı hangi gün yapacağından?
Hem bir miting ya da kutlama için en uygun gün değil midir pazar günü?
 
 
 

Hani yasaklamak yasak olacaktı?

 
 
(Ruşen Çakır- Vatan, 19 Mart 2012)
 
Pazar günü yapılması kararlaştırılan kutlamaları “bayram gününde kutlanır” gibi abes bir bahaneyle yasaklamamıştı. Ancak bu yılki Newroz’un olaylı, yani tatsız geçeceği her halinden belliydi. Yani devlet dünkü kutlamalara izin vermiş olsa bile olaylı bir Newroz yaşanacağını düşünüyordum.
 
 
 

Nevruz'un kısa bilançosu 

 
 
(Cevdet Aşkın- Radikal, 19 Mart 2012)
 
İstanbul ve Diyarbakır’da dün İçişleri Bakanlığı’nın yasaklamasına rağmen yapılan Nevruz kutlamaları hem Ankara hem de BDP/DTK/PKK ekseninde yer alan güçler açısından ‘artı’ ve ‘eksi’ler içeriyor.
 
 
 
 

Neruz'u yasaklamak yanlış 

 
 
(Aslı Aydıntaşbaş-Milliyet, 19 Mart 2012)
 
Komplocu olsam, Türkiye’de birilerinin ısrar ve inatla Kürt meselesini Arap Baharı coğrafyasına sokmaya çabaladığına, genç nesil Kürt gençliğinin aidiyet duygusunu zayıflatmaya çalıştıklarına inanacağım.
 
 
 
 

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