Şair, yazar ve hukukçu Yiğit Okur yaşamını yitirdi. 'O Zaman Kim Söyleyecek Şarkıları' adlı romanıyla 2003 yılında Haldun Taner Öykü Ödülü'nü alan Okur'un 'Deniz Taşları' romanı ise 2005 Yunus Nadi Roman Ödülü'ne layık görüldü.

Edebiyat dünyası 2016’ya hüzünlü girdi. Şair ve yazar Yiğit okur hayatını kaybetti.

Radikal'de yer alan habere göre, 1954 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. 50’li yıllarda Varlık, Yenilik, Mavi dergilerinde şiirleri yayınlandı ve çeşitli roman, oyun çevirileri yaptı. 1958 yılında hukuk öğrenimi için İsviçre’de Cenevre Üniversitesi’ne gitti. 1965 yılında yurda döndükten sonra avukatlık yapmaya başladı. 40 yıllık bir aradan sonra Hulki Bey ve Arkadaşları romanıyla yazın dünyasına geri döndü.

O Zaman Kim Söyleyecek Şarkıları adlı romanı 2003 yılında Haldun Taner Öykü Ödülü’nü aldı. Deniz Taşları romanı ise 2005 Yunus Nadi Roman Ödülü’ne layık görüldü.