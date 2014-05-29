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Dünya

Yazar ve aktivist Maya Angelou hayatını kaybetti

ABD'de ırk ayrımına dayalı sistemi muhafaza eden yasaların feshine yönelik sivil haklar hareketinin önde gelen isimlerinden Maya Angelou 86 yaşında hayatını kaybetti

29 Mayıs 2014 14:40

 Ünlü Amerikalı yazar, şair, aktivist ve akademisyen Maya Angelou aynı zamanda Amerikan edebiyatının son 50 yıldaki en önemli isimlerinden biri olarak da gösteriliyordu. Maya Angelou'nun en çok bilinen eseri ise 1969 yılında piyasaya çıkan "I Know Why the Caged Bird Sings" (Kafesteki Kuşun Neden Şarkı Söylediğini Biliyorum) adlı otobiyografisiydi. 

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Angelou bu kitapta ırkçılığın sürdüğü bir dönemde geçirdiği çocukluk yıllarından söz etmişti. Kitapta bahsedilenler arasında Angelou'ya tecavüz edilmesi ve bu kişinin adının kamuoyuna açıklanması sonrası öldürülmesinin ardından Angelou'nun altı yıl hiç konuşmaması da vardı. "Kafesteki Kuşun Neden Şarkı Söylediğini Biliyorum", iki yıl ABD'de En Çok Satan Kitaplar Listesi'nde yer almıştı. 

 

Başkanlara danışmanlık yaptı 

 

Maya Angelou yazarlık kariyeri öncesi ise şarkıcılık, dansçılık, garsonluk ve seks işçiliği yaptı. Yazarlığına şairliği ve akdemisyenliği ekledikten sonra ülkesinin önde gelen hatiplerinden biri oldu ve birçok ABD Başkanı'nın yanında danışman olarak çalıştı. Angelou 1993'te de Bill Clinton'ın ABD Başkanlığı için düzenlenen yemin töreninde şiir okuyarak bu görevi icra etmiş ilk siyah kadın olmuştu. 

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