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Yazar Ragıp Zarakolu ve Prof. Dr. Büşra Ersanlı adliyeye sevk edildi

KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan bir kısmı adliyeye sevk edildi.

31 Ekim 2011 02:00

T24 - PKK’nın şehir yapılanması olduğu belirtilen KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan bir kısmı adliyeye sevk edildi. Sevkedilenler arasında yazar Ragıp Zarakolu ve Prof. Büşra Ersanlı da var.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde geçtiğimiz hafta KCK’ya yönelik eşzamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Aralarında BDP’li bazı yöneticiler ve yazar Ragıp Karakolu  ve Prof. Büşra Ersanlı'nın da bulunduğu 41 kişi gözaltına alınmıştı.


Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan bir kısmı bu sabah Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden bazıları zafer işareti yaptı. Bir şüpheli de "Adalet varsa serbestiz" diye bağırdı.


Aralarında Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile Belge Yayınları yetkilisi Ragıp Zarakolu'nun da bulunduğu şüphelilerin, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyede görev yapan savcılarca ifadelerinin alınması bekleniyor.

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