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Yazar Muzaffer İzgü, yarın eşinin yanında toprağa verilecek (2)

KİTAPLARININ ARASINDA ÖLDÜ Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Türk edebiyatının en çok okunan gülmece, genç ve çocuk kitapları yazarlarından Muzaffer İzgü'yü tedavi gördüğü hastanede ve Bozyaka'daki evinde ziyaret etmişti

27 Ağustos 2017 19:49

KİTAPLARININ ARASINDA ÖLDÜ
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Türk edebiyatının en çok okunan gülmece, genç ve çocuk kitapları yazarlarından Muzaffer İzgü\'yü tedavi gördüğü hastanede ve Bozyaka\'daki evinde ziyaret etmişti. Başkan Selvitopu, İzgü\'nün özellikle çocukların neşe kaynağı olduğunu belirtti.
Muzaffer İzgü, son günlerini edebiyat ödüllerinin, gazete küpürlerinin, fotoğraflarının ve aralarında kendi eserlerinin de olduğu yüzlerce kitabın bulunduğu odasında geçirdi.

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