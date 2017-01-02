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Yazar, muhabir ve yöneticileri tutuklanan Cumhuriyet'in stajyeri de gözaltına alındı!

Ayşegül Başar 'Laiklik için mücadele çağırısı' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı

02 Ocak 2017 14:28

Yazar, muhabir ve yöneticilerinin tutuklanmasının ardından Cumhuriyet gazetesinde stajyerlik yapmış ve 'serbest çalışan' olarak haberleriyle gazeteye katkıda bulunan Ayşegül Başar, İstanbul Okmeydanı'nda 'Laiklik için mücadele çağırısı' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Evrensel'in haberine göre, Halkevleri Üyesi Ayşegül Başar sabah 05.30'da gözaltına alındı. Başar ve arkadaşları, dün İstanbul Okmeydanı’da kahvehaneleri dolaşarak laikliği savunma çağrısı yapmış, halkı katliamlara, gericiliğe karşı koymaya çağırmışlardı.

Okmeydanı’daki bu çalışma, bir kişinin ihbarı ile İçişleri Bakanlığı'nın tweet hesabından hedef gösterilmişti.

Halkevlerinden gözaltı tepkisi

Halkevleri gözaltı işlemine şu ifadelerle tepki gösterdi: “Halkevi üyesi Ayşegül Başar, laiklike sahip çıktığı için bu sabah gözaltına alındı. Reina katili dışarıda, laikliği savunan üyemiz gözaltında. Ayşegül Başar derhal serbest bırakılsın!”

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Başar için beş gün gözaltı süresi alındığını söyledi. CHP'li vekil, Başar'ın Kulaksız karakoluna götürüldüğünü söyledi.

Yarkadaş konu hakkında, "Twitter üzerinden hedef gösterilen Halkevi Üyesi ve Cumhuriyet Gazetesi çalışanı Ayşegül Başar'ı gözaltına almak, laikliğe sahip çıkanlara gözdağı vermektir" sözleriyle tepki gösterdi.

Ayşegül Başar ve arkadaşlarının Reina katliamının ardından anayasanın temel ilkelerini anlatan konuşmalar yaptıklarını ve halkı teröre karşı bileşmeye çağırdıklarını anlatan Yarkadaş, "İçişleri Bakanlığı, gençlerin IŞİD karşıtı propaganda yapmasından niye rahatsız oluyor? AKP ve medyası, IŞİD lanetlenince niye gocunuyor?" diye sordu

 

 

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