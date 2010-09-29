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Yazar Mairead Magiure İsrail'e alınmadı

İsrail'in operasyon düzenlediği Gazze'ye yardım filosunda yer alan Nobel ödüllü barış eylemcisi Mairead Magiure, uçakla gittiği İsrail'e sokulmadı.

29 Eylül 2010 03:00

T24- İsrail'in operasyon düzenlediği Gazze'ye yardım filosunda yer alan Nobel ödüllü barış eylemcisi Mairead Magiure, uçakla gittiği İsrail'e sokulmadı.


Nobel ödüllü İrlandalı barış eylemcisi Mairead Magiure, İsrail'e gelişinde Ben Gurion havalimanında gözaltına alındı. Maguire'nin İsrail'den sınırdışı edilmesi bekleniyor.


Maguire (66) kadınlardan oluşan bir heyetle, İsrail ve Filistin'de temaslarda bulunmak üzere bugün Frankfurt'tan Tel Aviv'e gelmişti.


Maguire, geçen Mayıs ayının sonunda Gazze'ye yardım götürürken, İsrail donanmasının operasyon düzenlediği gemi filosunun aktivistleri arasında da yer almıştı. İsrail'in filodaki gemilerden Mavi Marmara'ya yaptığı baskında 9 Türk hayatını kaybetmişti. Maguire, aynı filodaki Rachel Corrie gemisinin yolcuları arasındaydı.


Ynet internet sitesine göre, İsrail İçişleri Bakanlığı, filo olayından sonra Maguire'nin İsrail'den sınır dışı edilmesinin ardından, Nobel ödüllü İrlandalı'nın yeniden ülkeye girişini yasaklayan bir karar aldı. Bakanlık yetkililerinin, Maguire'ye, buna rağmen yine de İsrail'e giriş yapmak istiyorsa, önceden özel izin alması gerektiğini söyledikleri de kaydedildi.


Maguire'nin, İsrail'e giriş yasağına rağmen, izin almaksızın gelmesi nedeniyle, pasaport kontrolüne girmesinin engellendiği ve kendisini ülkesine götürmek üzere havalimanında uçak beklediği duyuruldu.


"Kaygı verici"

İrlandalı barış eylemcisiyle birlikte aynı heyette yeralan Amerikalı Jody Williams ise ''Maguire gibi bir aktivistin (İsrail'e) girişinin engellenmesinin çok kaygı verici olduğunu'' söyledi. Wiilliams, yaşamlarını barış için çalışmaya adamış insanların, güvenlik için bir tehdit olarak görülmemesi gerektiğini de vurguladı.


Kadınlardan oluşan heyetin, 5 Ekim'e kadar İsrail ve Filistin topraklarında yine kadın aktivistlerle, liderlerle, film yapımcıları ve siyasetçilerle, İsrail parlamentosunun (Knesset) bazı üyeleriyle biraraya gelmesi programlanmıştı.


Heyet, Kudüs başta olmak üzere İsrail'de Nasıra ve Hayfa kentlerinin yanısıra Batı Şeria'da Ramallah, El Halil ve her hafta düzenli olarak duvar karşıtı gösterileriyle adını duyuran Ramallah yakınlarındaki Filistin köyü Bileyn'de temaslarda bulunacaktı.

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