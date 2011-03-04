-YAZAR İSMAİL BEŞİKÇİ'YE 1 YIL 3 AY HAPİS İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - ''Çağımızda Hukuk ve Toplum'' adlı dergide yayımlanan bir yazıdan dolayı ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan yargılanan yazar İsmail Beşikçi, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar İsmail Beşikçi ile derginin Yazı İşleri Müdürü Zeycan Balcı Şimşek katıldı. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Beşikçi'yi ''terör örgütü propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti, Zeycan Balcı Şimşek'i de aynı suçlamaya ilişkin olarak 16 bin 660 TL para cezasına çarptırdı. Davanın 12 Kasım 2010 tarihindeki duruşmasında İstanbul Cumhuriyet Savcısı Celal Kara tarafından mahkemeye sunulan esas hakkındaki mütalaada, sanık Zeycan Balcı Şimşek'in sorumlu yazı işleri müdürü olduğu, ''Çağımızda Hukuk ve Toplum'' adlı derginin, Kış-2010 tarihli sayısının 5 ve 12. sayfalarında yer alan sanık İsmail Beşikçi'ye ait ''Ulusların kendi geleceğini tayin hakkı ve Kürtler'' başlıklı bir yazı yayımlandığı ve yazıda Türkiye'nin güneydoğusunun da yer aldığı coğrafyanın ''Kürdistan'' olarak nitelenmesi suretiyle PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı kaydedilmişti. Yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapmış olduğu operasyonların gayrimeşru, PKK terör örgütünün mensuplarınca gerçekleştirilen eylemlerin ise meşru bir direniş olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilen mütalaada, sanıklar Beşikçi ve Şimşek'in, Terörle Mücadele Yasası'nın 7. maddesinin 2. bendi uyarınca, ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1,5 ile 7,5'ar yıl arasında hapisle cezalandırılmaları istenmişti.