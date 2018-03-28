YAZAR İHSAN ELİAÇIK'IN 7,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber: Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA)

BİR internet sitesinde yazdığı yazılarda, terör örgütü PKK\'nın propagandası yaptığı iddiasıyla BİMER\'e şikayet edilen yazar İhsan Eliaçık\'ın, \"Terör örgütü propagandası\" yapmak suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmaya, İhsan Eliaçık ve avukatı katılmadı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, sanık Eliaçık\'ın bir internet sitesinden yazdığı yazılarda silahlı terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptığına ilişkin BİMER\'e ihbarda bulunulduğunu hatırlatıldı. Mütalaada, söz konusu yazıların incelendiği, bahse konu yazılarda sanığın silahlı teröristlere yönelik devletin güvenlik güçlerince yürütülen meşru ve haklı operasyonlarla ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığı iddia edildi.

Mütalaada, \"Sanığın yayınlanan yazıları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, eylemlerinin terörist şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici, silahlı direnişe ve isyana davet ile şiddet eylemlerini övücü nitelikte olduğu\" belirtilerek, sanığın bu şekilde yazılarla zincirleme bir şekilde terör örgütü propagandası suçunu işlediği ifade edildi. Mütalaada sanık Eliaçık \"terör örgütü propagandası\' yapmak suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mahkeme, mütalaanın sanık Eliaçık ve avukattına tebligat ile gönderilmesine karar vererek, sanık ve avukatına mütalaasına karşı savunmalarını yapmaları için bir sonraki duruşmaya kadar süre verilmesine hükmetti.

