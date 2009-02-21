Yazar Harry Nicolaides'ı kral affetti

Tayland'da kraliyet ailesine hakaretten 3 yıla mahkum edilen Avustralyalı yazar Harry Nicolaides, kral tarafından affedildi.



Serbest bırakılmasının ardından ülkesine dönen yazar, Melbourne'a varışında yaptığı açıklamada, kendisine destek veren Avustralya halkına teşekkür etti.



Avustralya hükümeti, Tayland'da kraliyet ailesine hakaretten ocak ayında 3 yıl hapis cezasına çarptırılan vatandaşının affedilmesi için devreyegirmişti.



Avustralya Dışişleri Bakanı Stephen Smith de kraliyet ailesinin yanı sıra Tayland Dışişleri Bakanı Kasit Piromya'ya da mektup göndererek, vatandaşlarının af talebini hükümet olarak desteklediklerini bildirdiğini söylemişti.



Bangkok Ceza Mahkemesi, 41 yaşındaki yazarın, 2005 yılında yayımlanan bir kitabında kral ve veliaht prense hakaret ettiğine hükmetmişti.



Tayland'da 2003 ila 2005 yıllarında yaşayan ve ders veren Nicolaides, geçen ağustosta Tayland'dan Avustralya'ya dönerken Bangkok havaalanında tutuklanmıştı.

