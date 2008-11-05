Yazar Eygi'ye uyarı

Yazar Mehmet Şevket Eygi, yazıları nedeniyle uyarı aldığını söyledi. Eygi, bugün Milli gazetedeki köşesinde, "Bir uyarı (tehdit değil) aldım. Bazıları yazılarımdan rahatsız oluyormuş. Bendenize kötülük yapabilirlermiş" diye yazdı.



Mehmet Şevket Eygi son dönemde Fethullah Gülen Cemaati’nin uluslararası ilişkilerini isim vererek eleştiriyor ve cemaati ABD ve Siyonistler ile ilişkili olmakla suçluyordu. Eygi cemaatin “dinlerarası diyalog” çalışmalarını ise “din dışı” olmakla itham ediyordu.

Fethullah Gülen’e en yakın isimlerden biri olan Hüseyin Gülerce de, Eygi’ye cevap vermişti.



Eygi bugünkü yazısında son dönemde yazdığı yazılardan dolayı kendisine gelen bir uyarıyı kaleme aldı. Mehmet Şevket Eygi, “bu bir tehdit değil uyarıydı” diyerek, bilgiyi doğrudan tehdit edenlerden değil aracılardan öğrendiğini de belirtmiş oldu. Eygi, bu uyarıya neden olan ifadelerin adresini ise doğrudan belirtmedi. Ancak Eygi, Türkiye’de fazlasıyla CIA ve MOSSAD ajanı olduğunu ve bunlarla işbirliği yapan Müslümanların da bulunduğunu söyledi. Bu ifadeler ABD ve İsrail ile ilgili olmakla suçladığı bir cemaati adres olarak gösterdiği yorumuna neden oldu.



Türkiye'nin, casusların cirit attığı bir ülke haline geldiğini, Müslümanlar içinde İsrail ve ABD ile sıkı işbirliği yapanlar bulunlduğunu ileri süren Eygi, Türkiye'de Başbakan'ın bile güvende olmadığını, son bir yıl içinde 15 suikast atlattığını ifade etti.



Birçok gazetecinin, işadamının, önemli şahsiyetlerin korumaları olduğunu dile getiren Eygi, 1950'li yıllarda ise Başbakan'ın bile tek başına sokaklarda gezebildiğini anımsattı. Artık o günlerin mazide kaldığını, ülkede güvenlğin olmadığını, korku, endişe ve tedirginliğin hâkim olduğunu belirten Eygi, şöyle devam etti:

"Onların, birilerinin, bazılarının hışımlarından nasıl koruyabilirim kendimi? Bazı konularda yazmamam gerekiyor galiba. Muhataplarımın çok kindar olduklarını biliyorum. Kinleri ayaklarına dolaşır inşaallah. Bu devirde bir insana zarar vermek ne kadar kolaylaştı. Bir Müslümanın korunma konusunda yapacağı ilk iş Allah’a iltica etmektir. Bu konuda müstecab ve müessir dualar vardır. Temiz niyetle verilen sadakalar belâ ve musibetleri savar.

Korktuğum için mi yazıyorum bu satırları? Kesinlikle hayır: Bir gazete yazarı bazı hususları okuyucularıyla paylaşmalıdır."



Yazar Eygi, yazısının altına koyduğu notta ise, herkesin telefonlarının dinlendiğini ve günün 24 saatinde dijital kameralarla sürekli kontrol altında olunduğunu kaydetti.