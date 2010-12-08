-YAZAR ERDOĞAN AKHANLI TAHLİYE EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 08.12.2010 - 1989'da Eminönü'de soyulan döviz bürosunun sahibinin öldürülmesiyle ilgili olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan yazar Erdoğan Akhanlı tahliye edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdoğan Akhanlı katıldı. Duruşmada, mahkeme heyeti, Akhanlı'nın tahliyesine karar verdi. Yazar Akhanlı, rahatsızlanan babasını görebilmek için 10 Ağustos 2010'da Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapmış, Sabiha Gökçen Havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınmış ve tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine gönderilmişti. 1985-1987 yıllarında siyasi tutuklu olarak İstanbul Askeri Cezaevinde yatan Akhanlı, 1992'de Almanya'ya yerleşmişti. ''Kayıp Denizler'', ''Denizi Beklerken'', ''Gelincik Tarlası'' ve ''Kıyamet Günü Yargıçları'' adlı kitapları bulunan Akhanlı, 2001'de Alman vatandaşlığına geçmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Akhanlı'nın, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi (THKP), Yeniden Kuruluş Birliği (YKB) ve Halk Kurtuluş Güçleri (HKG) isimli terör örgütlerine üye olduğu ve örgüt içinde ''Doğan'' kod adını kullandığı öne sürülerek, örgütte sorumlu düzeyde yer alan Akhanlı'nın talimatları doğrultusunda örgüte gelir elde etmek amacına yönelik olarak 1989 yılında İbrahim Yaşar Tutum'un döviz bürosunun soyulduğu ve Tutum'un öldürüldüğü belirtiliyor. Söz konusu olayın örgütsel disiplin ve hiyerarşi içinde gerçekleştirildiği kaydedilen iddianamede, şüpheli Akhanlı'nın, suç tarihinin 1989 yılı olması nedeniyle eski Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında, ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve TBMM'yi ıskata veya vazifesini yapmaktan mene cebren teşebbüs etme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.