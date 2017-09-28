Yazar Emrah Serbes, 2 ölümlü kazayı kendisinin yaptığını itiraf edip savcılığa teslim oldu (3)

\'ÖMÜR BOYU VİCDAN AZABIYLA YAŞAYACAĞIM\'

İzmir- Aydın Otoyolu\'nda, Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin neden olduğunu itiraf edip, Torbalı Adliyesi\'ne gelerek teslim olan senarist, yazar Emrah Serbes tutuklandı. Serbes, cezaevine götürülürken adliye çıkışında basın mensuplarına, \"Yakınlarından özür dilerim, yere batsın Emrah Serbes. Benim adım Emrah Serbes. Sonunda \'t\' yok. Bundan sonra benim sonumda hiçbir şey yok. Keşke o kazada ben ölseydim. Çok pişmanım. Ömür boyu bu vicdan azabıyla yaşayacağım\" dedi.

Öte yandan Özçelik Ailesi\'nin dün savcılığa avukatları aracılığı ile başvuru yaptıkları ortaya çıktı. Başvuruda kaza sonrası aracı kullandığını belirten Kenan Doğru\'ya alkol kontrolü yapıldığı, ancak uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığıyla ilgili herhangi bir testin yapılmadığı, bu yönde de test yapılması talebinde bulunulduğu ifade edildi. Ayrıca kazanın seyrinin değiştirme ihtimaline karşı Kenan Doğru ile Emrah Serbes\'in olayın hemen sonraki telefon kayıtlarının incelenmesini de talep ettiği belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)