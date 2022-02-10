Yazar Aslı Erdoğan, Özgür Gündem davasında yine beraat etti

Yazar Aslı Erdoğan'ın KHK ile kapatılan Özgür Gündem davası kapsamında "örgüt propagandası" suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada beraat etti.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesindeki yazıları nedeniyle, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla yargılanan yazar Aslı Erdoğan beraat etti. Yargılamayı yapan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi atılı suçun unsurlarının oluşmadığını belirtti.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde köşe yazarlığı ve Yayın Danışma Kurulu Üyeliği yapan Aslı Erdoğan’ın, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava için 'düşme kararı' verilmişti. İstinaf Mahkemesi ise Erdoğan hakkında verilen düşme kararını bozmuştu. İstinafın bozma kararının ardından Erdoğan’ın yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün yapıldı.

Erdoğan beraat etti

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde bugünkü karar duruşmasına Aslı Erdoğan, yurt dışında yaşadığı için katılmadı. Erdoğan’ı duruşmada avukatı temsil etti. Siber Suçlarla Mücadele Bürosu'nun Aslı Erdoğan’ın internette yayınlandığı iddia edilen yazılarının tespit edilemediği yönündeki raporu mahkemeye ulaştı. Mahkeme gelen bu cevap üzerine, suçun unsurlarının oluşmadığı kanaatiyle Erdoğan’ın beraatına karar verdi.

Ne olmuştu?

Aslı Erdoğan, Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasının ardından Yayın Danışma Kurulu üyesi olması ve gazetede yayınlanan yazıları delil gösterilerek 19 Ağustos 2016 günü tutuklanmıştı. 4 buçuk ay cezaevinde tutulan Erdoğan, Necmiye Alpay ve Zana Kaya ile birlikte 29 Aralık'ta tahliye edilmişti. 14 Şubat 2020 tarihinde İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Erdoğan’a “devletin birliği ve bütünlüğünü bozma” ve “terör örgütü üyeliği” suçlamalarından beraat, “terör örgütü propagandası” suçundan da davanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşürülmesine karar verilmişti.

İstanbul 23’ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin “düşme” kararına ilişkin yapılan savcılık itirazı istinafta görülerek karara bağlandı.

İstinaf “düşme” kararını bozarak,“İddianame anlatımına göre dava konusu yazıların aynı zamanda internet sitesinde yayınlamış olması nedeniyle, bu durumda Basın Kanununun 26'ncı maddesinin internet yoluyla işlenen suçlarda uygulanması mümkün olmadığından, iddia konusu yazıların internet sitesinde yayınlanıp yayınlanmadıkları araştırılıp gerekçe tartışıldıktan sonra sonuca göre basın kanununa göre mi yoksa genel hükümlere göre mi karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi” ifadelerine yer verdi.

Kararı bozan istinaf dosyanın yeniden incelenmesi için ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi.