Yazar Aslı Erdoğan hastaneye kaldırıldı

Yazar Aslı Erdoğan’ın bir süredir yaşadığı Frankfurt’ta hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alınacağı belirtildi.

Mezopotamya’nın aktardığı habere göre, Türkiye-Almanya Kültür Forumu’nun yaptığı bilgilendirmede Aslı Erdoğan, Frankfurt’ta hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alınacak. Doktorların sağlık sorunlarının Türkiye ‘de yaşadığı cezaevi sürecinden kaynaklandığını düşündüğü iddia edildi.

Ne olmuştu?

Aslı Erdoğan 2016 yılında Özgür Gündem gazetesine yönelik yapılan soruşturmada “örgüt üyeliği ve halkı kışkırtmak” iddiasıyla tutuklandı. Bir süre sonra “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” yönündeki suçlamalardan delil yetersizliği sebebiyle tahliyesine karar verilirken, “örgüt üyeliği” suçlaması ile de tutukluğu devam etti. Aslı Erdoğan 133 gün süren tutukluluğunun ardından 29 Aralık 2016 tarihinde tahliye edildi.