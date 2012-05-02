Yazan, yöneten, oynayan Recep Tayyip Erdoğan!

Şehir Tiyatroları yönetmeliği tartışılırken, Başbakan Erdoğan’ın gençlik yıllarında tiyatro yaptığı ortaya çıktı. Erdoğan’ın henüz 23 yaşındayken özel bir tiyatro kurup yönettiği, “Mas-kom-yah” adlı oyundaki rolü için usta tiyatrocu Nejat Uygur’dan ders aldığı belirtildi.



Vatan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ‘Şehir Tiyatroları’nın yönetmeliğinin değiştirilmesiyle başlayan tartışmalara Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmuş ve ‘özelleştireceğiz’ açıklaması yapmıştı. Bu açıklamadan sonra tiyatro dünyasından farklı sesler yükselirken, aslında Erdoğan’ın tiyatroya uzak olmadığı ortaya çıktı. Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar önce Milli Selamet Partisi Gençlik Komisyonu Başkanı iken “Mas-kom-yah” adlı tiyatro oyununu yazıp yönettiği, piyeste hatta ‘İyi Evlat’ adı verilen başrolü oynadığı ortaya çıktı. Bu iddianın sahibi ise Milat gazetesi yazarı İsa Tatlıcan. Tatlıcan, “Başbakan’ın tiyatrocu olduğunu biliyor muydunuz?” başlık yazısında Erdoğan’ın 1977 yılında Milli Selamet Partisi Beyoğlu Gençlik Kolları’ndayken yakın arkadaşlarıyla birlikte “Mas-kom-yah” adlı oyunda oynadığını ileri sürdü.

Tatlıcan’ın bu yazısından sonra Erdoğan ile birlikte tiyatro yapan ekibin izini sürdük. O ekipte yer alanlardan ve “Mas-kom-yah” oyununda oynayan oyuncularından biri de Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner. Aydıner o günlerle ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Biz 1975 yılında Milli Selamet Partisi’nin Gençlik Kolu’ndaydık. Başbakan da Gençlik Kolu Başkanı’ydı. O dönemde heyecanımız çoktu, siyasete yön veriyorduk. Çok aktiftik ve arkadaşlarla bir tiyatro kurmaya karar verdik. 1975’de tiyatroyu kurduk. Tiyatrodaki arkadaşlarımızın çoğu teşkilattan olan, üniversite ve lisede okuyan arkadaşlarımızdı. Sahaflardan bir eser bulduk. Orjinal ismi “Kızıl Pençe”ydi. Kitap 1970-1980 arasındaki üniversite olaylarını çok iyi yansıtan bir eserdi. Biz eserin ismini değiştirdik. “Mas-kom-yah” yaptık. Açılımı “mason, komünist, Yahudiydi”. Provaları Tepebaşı Gazisou’nda yaptık. Yönetmenliğimizi Başbakan Erdoğan yaptı. Oyunun konusu ise bir aile öyküsüydü. Bir baba vardı, adı Ayhan Bey idi. Oğullarını Avrupa’ya gönderen ve Avrupa’da dini tedrisat yapmış ama maalesef inanç manzumesinden uzaklaşmış ve onların dinine geçmiş, o kültürle büyümüş bir roldü. Oyuna çalıştık ve bir süre sonra İstanbul’un her yerinde oynamaya başladık, eser çok tutuldu.”

“Oyunu her hafta sonu oynadık. Rize, Trabzon, Ankara gibi bir çok şehirde oynadık. En son Ankara Palas’ta sergiledik. Çünkü oyun çok başarılı olmuştu ve Ankara’dan yani Necmettin Erbakan’ın önünde oynamak üzere çağrıldık. Ankara Palas’a giderken 15 arkadaş yola çıktık. Ben direksiyona geçtim, Başbakan da yanıma.

O gün Ankara Palas’a gittiğimizde oyunu sergileyecektik. Çok önemli konuklarımız vardı. Başbakan Necmettin Erbakan, Hasan Aksay, Şevket Kazan, Oğuzhan Asıltürk gibi ve büyük alkış aldık. Bu piyesi uzun yıllar oynadık. 1980 ihtilaline kadar. Bu arada bir başka piyes daha sergiledik. İsmi “Akrep”ti. Bir üniversite profesörünü, yetiştirdiği öğrencilerinin daha sonra hocalarını odasında nasıl öldürdüklerini ortaya koyan bir oyundu.”

‘Özelleştirme meselesi’

Başkan Aydıner bir konunun ise özellikle altını çiziyor: “Başbakan Erdoğan tiyatroya her zaman ilgili olmuştur. Zaten bu örnek de bunu gösteriyor. O dönem kendi aramızda tiyatroların özelleştirilmesi gerektiğini konuşuyorduk. O yıllarda tiyatroların özel olması gerektiğini savunuyordu.”

‘Nejat Uygur’dan ders aldık’

Erdoğan’ın bir başka oyuncu arkadaşı Milli Gazete’nin reklam müdürü Halil Gölve ise “Mas-kom-yah” oyununu Milli Selamet Partisi’ne gelir sağlamak için oynadıklarını söylüyor: 1975 yılında Milli Selamet Partisi Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanı olduğum dönemde kurduğumuz bir tiyatro. İsmi “Mas-kom-yah” idi. Açılımı “mason-komünist-Yahudi”ydi. O dönemin Türkiyesi’ndeki sisteme, oyunun isminde geçen kavramlara karşı olan bir oyundu. 13 arkadaş birlikte oynadığımız bir oyundu. Tayyip Bey de bu piyesi İmam Hatip’teyken oynamış. İstanbul, Ankara, Beyoğlu’ndaki Tepe Gazisonu ve Gülhane Gazinosu’nda sahneye çıktık. 1 buçuk yılda 10 defa oynadık bu oyunu. Amacımız partiye gelir sağlamaktı. 13 arkadaş aramızda para topladık ve 1 yılı aşkın süre tiyatroyu sürdürdük. O dönemlerde 20’li yaşlardaydık, tiyatro ile ilgili deneyimimiz fazla yoktu. Ama Tayyip Bey rolünde hiç zorlanmadı. Hatta üç dört gün Nejat Uygur’dan ders almaya gittik, kendisi bizlere jest ve mimiklerimizi nasıl kullanacağımız konusunda yardımcı oldu.



