Yaz tatilinin başlamasıyla vatandaşlar yollara çıktı; geçiş güzergâhındaki Kırıkkale'de trafik durma noktasına geldi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi sona erdi. Vatandaşlar, yaz tatilini memleketlerinde veya tatil yerlerinde geçirmek için yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşandı.

Saat 19.00 itibari ile oluşan yoğunluk, gece saatlerine kadar sürdü. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Trafikteki araç yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.