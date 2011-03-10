-''YAZ SAATİ''NE YGS DÜZENLEMESİ ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla her yıl yapılan ileri saat (yaz saati) uygulaması, 28 Mart Pazartesi günü başlatılacak. Uygulama üniversite sınavına girecekler için pazartesiye alındı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, 28 Mart Pazartesi günü gece 03.00'ten (pazarı pazartesiye başlayan gece) itibaren tüm yurtta saatler bir saat ileri alınacak. Saatler, 30 Ekim 2011 tarihinde Pazar günü saat 04.00'te geri alınacak. -PAZARTESİYE ALINDI- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının önerisi ile ileri veya geri saat uygulamasına normalde her yılın Mart ve Ekim ayının son pazar günü (cumartesiyi pazara bağlayan gece) başlanıyordu. Bu yıl Mart ayının son pazar günü aynı zamanda Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) yapılması nedeniyle öğrencilerin bu durumdan etkilenebileceği gündeme geldi. Bakanlar Kurulunun değerlendirilmesi üzerine YGS sınavı nedeniyle bu yıl pazar gününü pazartesi gününe bağlayan gece ileri saat uygulamasına geçilmesine karar verildi.