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Yaz saati uygulamasıyla birlikte mesai saatleri de değişecek

Saatler 26 Mart Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 1 saat ileri alınacak

24 Mart 2016 12:10

Türkiye pek çok dünya ülkesiyle beraber yaz saati uygulamasına geçiyor. Saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla birlikte memurların mesai saatleri de değişecek. 26 Mart Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 03.00'te saatler 1 saat ileri alınarak 04.00'e ayarlanacak. Uygulama gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yaz saati uygulaması, geçen yıl 25 Ekim’de sona ermesi gerekirken, 1 Kasım Genel Seçimleri nedeniyle 8 Kasım’a ertelenmişti. 8 Kasım’da başlayan ve yaklaşık 4,5 ay süren kış saati uygulaması, 27 Mart 2016 Pazar günü yaz saati uygulamasına geçilmesiyle beraber sona erecek. Kış saati uygulamasına ise 30 Ekim 2016 Pazar günü 04.00'ten itibaren bir saat geri alınarak geçilecek.

 

 

Memurların mesai saatleri de değişiyor

 

Gün ışığından sabahları daha az, öğleden sonra daha fazla yararlanmak ve elektrik tasarruf yapabilmek amacıyla geçilecek olan yaz saati uygulaması memurların mesai saatlerinde de değişime neden olacak.

Kış saati uygulamasıyla birlikte memurların mesai saatlerini 08.00-12.00 ile 12.30-16.30 olarak belirleyen İstanbul Valiliği, yaz saati uygulamasıyla birlikte çalışma saatlerini 08.30-12.00 ile 13.00-17.00 olarak düzenledi. 28 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulamaya geçilecek olan yeni mesai saatleri kış saati uygulamasına kadar geçerli olacak.

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