"Yaz saati uygulamasında milyonlarca çocuk mağdur, anneler isyanda!"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Danıştay'ın kalıcı yaz saati uygulamasının yürütmesini durdurmasına rağmen devam etmesine annelerin 'isyan' ettiğine dikkat çekti. Semercioğlu, annelerin, uygulamanın son bulması için Change.org'da 10 yakın imza kampanyası başlattıklarını belirterek "Milyonlarca çocuk mağdur, anneler isyanda... Bunca annenin sesine kulaklarınızı tıkayamazsınız..." diyerek tepki gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Danıştay'ın yaz saati uygulamasını durdurma kararına ilişkin, "Esas yönüyle hiçbir etkisi yok. Aynı istikamette devam edeceğiz" demişti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağda Danıştay'ın sürekli yaz saati uygulamasını durdurmasının ardından, konuya ilişkin bir KHK çıkarılarak düzenleme yapılacağını duyurmuştu.

Cengiz Semircioğlu'nun "Anneler isyanda" başlığıyla yayımlanan (5 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yaz saati uygulamasının kalıcı olmasıyla ilgili Danıştay’ın aldığı yürütmeyi durdurma kararı milyonlarca aile için umut olmuştu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın “Uygulama aynen devam edecek” açıklamasıyla zayıflamış olsa da, henüz bir KHK çıkarılmadığı için konuyla ilgili umudumuz hâlâ var.

Bakanlar Kurulu, KHK ile yaz saatini kalıcı hale getirecek, böylece yasal engelleri de aşmış olacak.

Dünya genelinde 22 Ekim’de kış saati uygulamasına geçilecek. KHK henüz çıkmadı, Kaf Dağı’nın ardında da olsa hâlâ bir umudumuz var...

Anneler belki son dakikada engel oluruz diyerek Change.org’da başlattıkları imza kampanyasına hız verdiler.

Change.org’da bu konuyla ilgili başlatılmış 10’a yakın farklı kampanya var.

Çoğunda da on binlerce imza toplanmış.

Şimdi bu kampanyaları açan anneler bir araya gelerek, bütün imzaları tek kampanya altında toplayacaklar.

Seslerini daha gür çıkaracaklar.

Bence bu konuda geç bile kaldılar. Hangi anne-babayla konuşsam bu konuda dertli.

Milyonlarca çocuk mağdur. Herkes “Israrcı olmayın” diyor ama dönüp bakan yok.

Anneler isyanda...

Bunca annenin sesine kulaklarınızı tıkayamazsınız...