T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaz saati uygulaması sürekli hale getirildi

Bakanlar Kurulu'na bir saati aşmamak koşuluyla ileri saat uygulama yetkisi verildi

08 Kasım 2017 14:05

İleri yaz saati uygulaması, yasayla sürekli hale getirildi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Torba Kanun’un 6. maddesinde yer alan düzenleme dün kabul edildi.

Sabah Gazetesi’nden Eda Işık’ın haberine göre, 26 Aralık 1925 tarih ve 697 sayılı ‘Günün Yirmidört Saat Taksimine Dair Kanun’un 2. maddesinde yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu’na bir saati aşmamak koşuluyla ileri saat uygulama yetkisi verildi.

130 maddelik tasarının TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinin tamamlanması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onaylaması ile ileri yaz saati uygulaması devam edecek.

Danıştay daha önce düzenlemeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak ilgili maddenin kabulü ile bu karar geçersiz kaldı. Yasa yetişmediği için, ileri yaz saati uygulamasının gelecek yıla kadar geçerli olacağına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmıştı.

ETİKETLER

yaz saatiTBMMTayyip ErdoğanDanıştayBakanlar Kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24