Yaz saati uygulaması ne zaman başlıyor?

Yaz saati uygulamasıyla saatlerin 1 saat ileri alınması, 28 Mart Cumartesi'yi 29 Mart Pazar'a bağlayan gece yapılacak. Saatler 29 Mart'ta saat 03.00'te 04.00'e alınacak.

Geçen yıl yaz saati uygulamasının tarihi yerel seçimlere denk geldiği için ileri saate 1 gün gecikmeli geçilmişti. Bu yıl herhangi bir sınav ya da 'seçim' gibi özel bir durum olmadığı için yaz saati uygulaması planlanan zamanda başlayacak.

Mesai saatleri de değişecek

İstanbul 'da yaz saati uygulamasının başlaması ile birlikte 30 Mart sabahı memurların mesai saatleri de değişecek. İstanbul Valiliği 26 Ekim tarihinde kış saati uygulaması ile birlikte mesai saatlerini 08.00-12.00 ile 12.30-16.30 olarak belirlemişti. 30 Mart 2015 tarihinden itibaren yeniden eski saatlere dönülecek ve memurların mesai saati 08.30-12.00 ile 13.00-17.00 arasında başlayacak.

Yaz saati uygulaması nedir?

Türkiye'de yaz saati uygulaması ilkbaharda başlıyor ve sonbaharın ortasında bitiyor. Böylece 7 ay süresince ileri saat uygulaması yapılıyor. Saat değişiminden beklenen fayda ve tasarruf yaz saati uygulamasında gerçekleşiyor. Bütün bu değişimler, AB'deki saat düzenlemesine paralel yapılıyor.

16 Şubat 2014 tarih ve 28915 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında uygulamanın amacı, 'gün ışığından daha fazla yararlanmak' olarak belirtiliyor.