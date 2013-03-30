Yaz saati uygulaması bu gece başlıyor

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatler bu gece yarısından sonra saat 03.00'ten itibaren 1 saat ileri alınacak.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 14 Ocak'taki Bakanlar Kurulu kararıyla bütün yurtta saatlerin 31 Mart Pazar günü saat 03.00'ten itibaren 1 saat ileri alınmasıyla yaz saati uygulaması başlayacak.

Uygulama, 27 Ekim 2013 Pazar günü saat 04.00'den itibaren saatlerin 1 saat geri alınmasıyla ise sona erecek.

