Yaz saati uygulaması 28 Ekim'de sona eriyor

Yaz saati uygulaması sona eriyor. 28 Ekim Pazar günü (Cumartesi gününü, Pazar gününe bağlayan gece) saat 04.00'te saatler 1 saat geri alınacak.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı da 13 Mart 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Buna göre yaz saati, bir başka deyişle ''ileri saat'' uygulaması, 25 Ekim Pazar günü saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlarken, 28 Ekim Pazar günü saat 04.00'te saatlerin 1 saat geri alınmasıyla sona erecek.