-YAZ OYUNLARI'NDA YÜZÜMÜZ GÜLDÜ ATİNA (A.A) - 03.07.2011 - Atina Özel Olimpiyatları 13. Dünya Yaz Oyunları'nda Türkiye erkekler futbol ve kızlar basketbol takımı olimpiyat şampiyonu oldu. Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen oyunlarda özel sporculardan oluşan 11'li erkekler futbolunda Türkiye, güçlü bir grupta mücadele etti. Türk takımı grupta sırasıyla İrlanda'yı 4-1 ve Avustralya'yı da 3-0 yendi. İngiltere ile 2-2 berabere kalan Türk takımı, büyük çekişme içinde geçen son maçta Hindistan'ı 5-3 mağlup etti ve şampiyon oldu. Öte yandan Avustralya maçında ayağı çatlayan ve alçıya alınan takım kaptanı Samet, madalya törenine tekerlekli sandalye ile katıldı. Bayan basket takımı ise bir mucizeyi gerçekleştirdi. Grubunda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 24-1, Cezayir'i de 12-8 yenen Türk takımı, üçüncü maçında Pakistan'a 13-7 mağlup oldu. Final maçında yine Pakistan ile karşılaşan Türkiye, kötü başladığı karşılaşmada bir ara 10-0 geriye düştü. İlk yarının ortalarında toparlanan Türk ekibi, devreyi bir sayı farkla 12-11 yenik kapadı. İkinci yarıda ise toparlanan Türkiye, salondan 17-13 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Oyunlarda 7'li kızlar futbolunda Türkiye üçüncü olurken, erkekler 7'li karma futbolda ise dördüncülükle yetindi. Basketbol karma erkek takımı ise en güçlü ülkelerin yer aldığı grupta dördüncü oldu. Oyunların son gününde yarın Türkiye voleybol karma, erkekler ve kızlar takımı final müsabakası yapacak.