-Yaz oyunlarında Çin zaferi ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Türkiye, 26. Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'na (Üniversiade) ev sahipliği yapan Çin'den, tarihinin en iyi derecesini alarak dönüyor. Türk sporcular, Shenzen kentinde düzenlenen oyunları, 7 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak tamamladı. Türkiye, madalya cinsine göre yapılan sıralamada 9'uncu, toplam madalya sayısına göre yapılan sıralamada ise 10'uncu oldu. Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer, Türkiye adına oyunlar tarihinin en iyi derecesini Çin'de aldıklarını söyledi. Türkiye'nin bugüne kadarki en iyi derecesini İzmir Universiade 2005'de aldığını belirten Tamer, ''Orada 27 madalya kazanmıştık ama sıralamada 10. olabilmiştik. Çin'den gayet iyi bir dereceyle ayrılıyoruz'' dedi. Bazı branşlarda hayal kırıklıkları yaşadıklarını kaydeden Tamer, ''Halterde açıkçası hayal kırıklığına uğradık. Bu spor dalından çok daha güzel sonuçlar bekliyorduk. Sutopunda şampiyona öncesindeki beklentimizi yakalayamadık. Voleybolda daha önce iki defa şampiyon olmuştuk. Şimdi de derece bekliyorduk ama olmadı. Spor bu tabii, bazen istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Ancak genel anlamda baktığımızda gerçekten bizleri mutlu edecek bir organizasyonu geride bıraktık'' diye konuştu. Tamer, oyunlarda en fazla madalyayı atletizmde kazandıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: ''Tekvando dalında da gayet iyi sonuçlara imza attık. Bütün sporcularımıza teşekkür ediyorum. Çinli dostlarımız oyunlara çok güzel hazırlanmış. Bu tür organizasyonları bana göre, dünyada en iyi Türkiye ve Çin yapıyor. Tabii Çinliler'in de özlerinde tıpkı bizde olduğu gibi misafirperverlik var. Onu burada çok güzel gösterdiler. Oyunlardaki tesislerin bir çoğu ise yeni ve muhteşemdi. Genel anlamda organizasyon gayet başarılı geçti diyebilirim'' -Kocaeli'nin 2017 adaylığı- Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Tamer, 2017 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na adaylığını açıklayan Kocaeli için Çin'de çeşitli tanıtımlar yaptıklarını belirtti. ''Kocaeli konusunda şu anda avantajlıyız'' diyen Tamer, şunları söyledi: ''Burada kentimizi daha etkin bir şekilde tanıtmak adına stant kurduk. Standımızı birçok kişi yakından takip etti. FISU yönetim kurulu üyeleri Kocaeli konusunda çok güzel şeyler söylediler. Tabii bizim organizasyon konusunda artık önemli bir tecrübemiz var ve bunu da bütün dünya kabul ediyor. İzmir Universiade 2005, ve Erzurum Universiade 2011 gibi iki çok güzel organizasyon düzenlemenin de avantajını yaşıyoruz.'' Adaylık sürecinin hızla ilerlediğini vurgulayan Prof. Dr. Kemal Tamer, ''Eylül ayı sonunda FISU'ya dosyalar teslim edilecek. Ekim'de 4 kişilik bir heyet, değerlendirmelerde bulunmak üzere, Kocaeli'ye gelecek. Aynı heyet, diğer aday kentler olan Taipei ve Brasil'i de ziyaret edecek. Brüksel'de Kasım ayı sonunda yapılacak toplantıda ülkeler adaylıklarıyla ilgili sunum gerçekleştirecekler ardından oylama yapılacak. Umarım bu bütün süreç, Türkiye ve Kocaeli lehine işler ve dünya gençliğini tekrar ülkemizde görürüz'' diyerek sözlerini tamamladı.