Yaz okuluna para ödeyen vakıf üniversitesi öğrencileri için Yagıtay’dan emsal karar

Vakıf üniversitesinde okuyan bir öğrenci kaldığı dersler için ödediği parayı Yargıtay'ın verdiği emsal kararla geri aldı.

Başarısız oldukları dersleri tekrar okurken ikinci bir ödeme yapan öğrencilerin bu paraları geri alabilmesinin önü açıldı. Üstelik bu paraları 10 yıllık geriye dönük almak da mümkün. İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinde okuyan öğrenci İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi'ne kaldığı derslere ilişkin ödediği ek ücretler için dava açtı. Davadan çıkan karar, okulun aldığı ücreti geri ödemesi yönünde oldu. Fakat vakıf üniversitesi karara itiraz ederek davayı temyize taşıdı. Ancak açılan davayı değerlendiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emsal teşkil edecek kararında öğrencilerin vakıf üniversitelerine ödemiş olduğu başarısız kaldığı derslere ilişkin ek ücretlerin üniversite açısından sebepsiz zenginleşme teşkil edeceğine hükmetti.

Yeni kanuna göre zaman aşımı 10 yıl

Akşam'ın haberine göre, mahkeme öğrenciden alınan paranın faiziyle birlikte öğrenciye geri ödenmesine karar verdi. Kararı değerlendiren Avukat Cevat Kazma,"Yargıtay'ın aldığı karara göre vakıf üniversiteleri bu ücreti öğrencilere geri ödemek zorunda. Öğrenciler, Yeni Borçlar Kanunu'na göre bu ücretleri her durumda 10 yıl geriye dönük olmak üzere mahkeme yoluyla alabilecektir" şeklinde konuştu.

Yargıtay kararı emsal teşkil edecek

Kararın tüm öğrenciler için emsal teşkil edecek bir içtihat olduğunu belirten Cevat Kazma, "Yargıtay bu kararında vakıf üniversitelerinin ticari bir işletme olduklarına dair bir yorum yapmıştır. Kararı veren yerel mahkemenin de tüketici mahkemesi olması önemlidir. Sebepsiz zenginleşme ciddi bir hukuk ihlalidir ve Yargıtay çok kritik bir konuda önemli bir karar vermiştir. Bu kararla birlikte Vakıf üniversitelerinde okuyan tüm öğrenciler bugüne kadar ödemiş oldukları başarısız derslere ilişkin ek ücret bedellerini mahkeme yoluyla geri alabilirler" dedi.

Ücretler 15-50 bin lira

Türkiye'de 70'in üzerinde vakıf üniversitesi bulunuyor. Eğitim ücretleri 15 ile 50 bin TL arasında değişen vakıf üniversitelerinin en yoğun olduğu il ise İstanbul. Öğrenciler başarısız oldukları dersleri yeniden almak için ek ders ücreti ödemek zorunda kalıyor. (Akşam)

