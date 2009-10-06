Yaz Kuran kursunda yaş sınırı kalkıyor

Devlet Bakanı Faruk Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasası ile yaz Kuran kurslarındaki yaş sınırlamasını kaldırmayı planladıklarını belirtti.



Devlet Bakanı Faruk Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmetlerinin 44 yıl önce çıkarılan bir yasayla yönetildiğini hatırlatarak, günümüzün ve geleceğin şartlarına hitap edecek bir yasa tasarısı hazırladıklarını söyledi. Geçen hafta Başbakanlığa gönderilen yasa tasarısı hakkında bilgi veren Çelik, tasarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği yaz Kuran kurslarındaki yaş sınırlamasının kaldırılacağını bildirdi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, bu düzenlemenin Anayasa’nın ruhuna uygun şekilde yapıldığını ve 24’üncü maddenin esas alındığını belirten Çelik, çocukların ailelerinin izni çerçevesinde kurslara devam edeceğini dile getirdi.



Kamuoyunda beklenti var



Kamuoyunun da böyle bir beklenti içinde olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu: ‘’İki aylık yaz tatili süresince çocukların, Kur’an öğretimini talep etmeleri halinde camiye ilgili yere gönderilmesi, yine devletin bir görevlisinin nezaretinde bu eğitimi almaları şeklinde bir düzenleme. Bu konudaki kısıtlamanın doğru olmadığı inancındayız. Zaten Anayasa’nın 24’üncü maddesine göre, din kültürü ve ahlak öğretimi, ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu din dersleri arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğiyle, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır. Burada yaş sınırlaması gibi bir şey yok.’’



Var olan uygulamaya göre, ilköğretim 5’inci sınıfı bitiren çocukların yaz Kuran kurslarına devam edebildiğini hatırlatan Çelik, ‘’Beşinci sınıf değil de üçüncü, dördüncü sınıftaki çocuk gönderilmek isteniyorsa gidebilir. Netice itibariyle yaz tatilini değerlendirmek isteyen velilerle ilgili bir düzenleme. Buradaki o sınırı kaldırmayı düşünüyoruz’’ değerlendirmesinde bulundu.



Esastan görüşülecek



Bakan Faruk Çelik, Diyanet İşleri Teşkilat Yasası’nda bir düzenlemeyle yaz Kuran Kursları’nda yaş sınırını kaldıracaklarını belirtirken, Anayasa Mahkemesi, ilköğretimin 5’inci sınıfını bitirenler için tatil döneminde yaz Kuran kursları açılabileceğini öngören yasa hükmünün iptal istemini, 8 Ekim’de esastan görüşecek. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, baktığı bir davada, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a 1999 yılında eklenen Ek Madde 3’ün birinci fıkrasının üçüncü tümcesi ile ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Yüksek mahkeme, söz konusu hükümlerin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemini 8 Ekim Perşembe günü esastan görüşecek.



Ek Madde 3’ün birinci fıkrası, ‘’İlk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dışında Kuran-ı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak ve dini bilgiler almak isteyenlerden ilköğretimi bitirenler için Diyanet İşleri Başkanlığınca Kuran kursları açılabileceğini’’ düzenliyor. Maddenin iptali istenen birinci fıkrasının üçüncü tümcesinde, ‘’ilköğretimin 5’inci sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur’an kursları açılır’’ ifadesi yer alıyor. Maddenin iptal istenen ikinci fıkrası ise ‘’Kur’an kurslarının açılış, eğitim öğretim ve denetimleri ile bu kurslarda okuyan öğrencilerin barındığı yurt veya pansiyonların açılış ve çalışmalarına dair hususların yönetmelikle düzenleneceği’’ öngörüyor.