-YAZ KARARNAMESİ ÇALIŞMALARI ANKARA (A.A) - 05.08.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanı Kadir Özbek, unvanlı hakim ve cumhuriyet savcılarının atamalarını henüz görüşmeye başlamadıklarını bildirdi. Özbek, HSYK'nın Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman, Adli ve İdari Yargı 2010 Yaz Kararnamesi çalışmalarına katılmak üzere Dikmen Hakimevi'nde bir araya geldi. Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararname ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Özbek, ''Unvanlı hakim ve cumhuriyet savcılarının atamalarını henüz görüşmeye başlamadık' dedi. Toplantıda, 1325 hakim ve cumhuriyet savcısı, 138 unvanlı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 135 idari hakim ve savcının atamaları ele alınıyor.