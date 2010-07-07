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YAZ KARARNAME TASLAĞI HSYK'DA ANKARA (A.A)

07 Temmuz 2010 14:15

-YAZ KARARNAME TASLAĞI HSYK'DA ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Adalet Bakanlığının 2010 Adli Yargı Yaz Kararname Taslağı'nı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) gönderdiği öğrenildi. HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, kararname taslağının bu sabah itibariyle Adalet Bakanlığı tarafından Kurul'a gönderildiğini söyledi. HSYK'nın seçilmiş üyelerinin taslağı incelemeye aldığını ve en kısa zamanda taslak üzerindeki çalışmaların başlanacağını ifade eden Özbek, kararnamenin bin 325 hakim ve savcıyı kapsadığını, unvanlı hakim ve savcıların ise taslakta yer almadığını kaydetti. Kararname, Adalet Bakanı Sadullah Ergin veya Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın, HSYK'nın toplantısına katılımıyla görüşülecek.

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