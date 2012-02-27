"Yaylalar, yaylalar..." tezkere aldı



T24- Kışla eğitiminde askerlerin söylediği, kadını aşağılayan ve şiddet içeren marşlar kaldırıldı. Genelkurmay Başkanı Özel'in talimatıyla Mehmetçik bundan böyle "Güçlü Ordu Güçlü Türkiye", "Her Türk asker doğar" sloganlarıyla eğitim yapacak

Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, kışlalarda askerlerin eğitim sırasında aynı tempoyu tutturmak için söylediği türkü ve marşlara ayrımcılık yasağı geldi. Kadına yönelik şiddete karşı 'topyekun mücadele' başlatan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin er ve erbaşların bilinçlendirilmeleri için Kasım 2011'de Genelkurmay Başkanı Orgenedal Necdet Özel'i ziyaret etmişti. Şahin ziyaretinde Orgeneral Özel'e kışlalardaki "Yurttaşlık eğitiminin" kapsamının genişletilmesi için yeni bir müfredat önermişti. Bu öneriyi dikkate alan Orgeneral Özel'in emriyle kışlalarda toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili yeni eğitimlerin verilmesi yönünde harekete geçildi.

Bakan Şahin istedi

Şahin ziyareti sırasında Orgeneral Özel'den askerlerin eğitimler sırasında söylediği marş, türkü ve sloganlarada sınırlanma getirilmesini istemişti. Şahin G e n e l k u r - may Başmkanı'ndan askerlerin özellikle koşu yaptıkları sırada söylediği "Sarışın-esmer fark etmez piyadeler affetmez", "Esmer, kumral, sarışın fark etmez, piya- d e l e r affetmez" ve sözlerinde "Komşu kızını zapt eyle", "Nerden gelirsen baldız, sen git de ablan gelsin" gibi mısraların yer aldığı Yaylayar" türküsünün içeriğindeki kadını aşağılayıcı ve kadına şiddeti gösteren ifadeler yer almasından dolayı kaldırılmasını istedi.

Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye

Orgeneral Özel, Şahin'in ziyaretinin ardından konuyla ilgili çalışma başlattı. Özel'in talimatıyla kışlalarda söylenen ve kadına karşı şiddet ve aşağılayıcı ifadelerin bulunduğu marşlar belirlenerek yasaklandı. Bunların yerineyse Genelkurmay Başkanlığı yeni sloganlar ve marşlar belirledi. Mehmetçik artık kışladaki eğitimlerinde "Güçlü Ordu Güçlü Türkiye", "Her Türk asker doğar" gibi sloganlar atıyor. Kadına yönelik şiddet içeren sloganları eğitimlerden kaldıran Genelkurmay, Mehmetçiği kadın-erkek eşitliğini konusunda bilinçlendirme çalışmalarına başladı. Haftada bir gün olmak üzere komutanlar tarafından, yenilenen müfredat üzerinden fırsat eşitliği, kadın, erkek, sağlık, aile planlamasına yönelik, hukuk eğitimi verecek. Kışlalarda toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili eğitimler de verilecek. Bu kapsamda töre cinayeti, erken yaşta evlilik gibi konularda askerler eğitim alacak.